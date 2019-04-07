Видео: Дед Мороз, Снегурочка и единороги станцевали под вирусную песню у оперного театра

По словам организаторов, главная идея флешмоба — единство нашей нации и доверие друг к другу





Сегодня, 7 апреля, в центре Новосибирска на площади Ленина прошёл музыкальный флешмоб — новосибирцы в новогодних костюмах станцевали под нашумевшую песню питерской группы LITTLE BIG «Skibidi». Организатором мероприятия выступила новосибирская кинокомпания ProLife, которая завершила съёмки первой части художественного фильма «Сказка наяву» и решила отметить это событие флешмобом из участников съёмочной группы и актёров. Главная идея флешмоба — единство нации и доверие друг к другу.





По словам организаторов, вирусная песня «Skibidi» выбрана не просто так — организаторы и участники попытались расширить границы фразы «Хочу тебя» из этой песни и показать, как сильно люди хотят чудес, волшебства и исполнения желаний.





Главный зачинщик — Дед Мороз, именно он начал первым танцевать





«Наша компания занимается тем, что мы снимаем фильмы для подростков, и они несут в себе информацию о важных жизненных ценностях. Мы закончили снимать первую серию фильма и решили организовать флешмоб. Когда выбирали музыку, вдруг поняли, в песне "Skibidi" есть явный сексуальный подтекст, а дети танцуют, некоторые не знают даже содержания этой песни. И мы подумали, что раз есть такое влияние с Запада, холодная война, которая разрушает нашу нацию, то надо возглавить эту войну и расширить смысл фразы "Я хочу тебя". По фильму у нас Дед Мороз разочаровывается во взрослых и дети пытаются вернуть чудеса в нашу жизнь. И он им объясняет, что чудеса в нас самих, надо верить в себя. По сценарию Дед Мороз уходит и дети бегут за ним под эту музыку "Я хочу тебя", потому что все мы хотим чудес, Нового года, подарков, исполнения желаний, а Дед Мороз — это олицетворение всего этого, главный волшебник», — рассказала корреспонденту НГС Василиса Даль, директор кинокомпании ProLife.





Самому маленькому танцору, который принял участие во флешмобе, три года





Участие во флешмобе приняли съёмочная группа и актёры фильма «Сказка наяву», в том числе Максим Овсюков (в костюме Деда Мороза) и Екатерина Кашавкина (в костюме Снегурочки), но постепенно к ним начали присоединяться и прохожие.





Всего во флешмобе приняло участие около 30 человек





По словам Василисы Даль, сегодняшний флешмоб — это добрая пародия на клип группы LITTLE BIG. Участникам хотели даже предложить переобуться в валенки, но из-за таяния снега передумали. Также она отметила, что репетиций этого танца не было — везде была импровизация.











Вчера новосибирцы устроили необычный флешмоб в супермаркетах — разрисованные золотой краской люди танцевали под динамичную музыку у полок с продуктами.