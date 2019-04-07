Видео: Дед Мороз, Снегурочка и единороги станцевали под вирусную песню у оперного театра

К музыкальному флешмобу присоединились и прохожие

По словам организаторов, главная идея флешмоба — единство нашей нации и доверие друг к другу
По словам организаторов, главная идея флешмоба — единство нашей нации и доверие друг к другу


Сегодня, 7 апреля, в центре Новосибирска на площади Ленина прошёл музыкальный флешмоб — новосибирцы в новогодних костюмах станцевали под нашумевшую песню питерской группы LITTLE BIG «Skibidi». Организатором мероприятия выступила новосибирская кинокомпания ProLife, которая завершила съёмки первой части художественного фильма «Сказка наяву» и решила отметить это событие флешмобом из участников съёмочной группы и актёров. Главная идея флешмоба — единство нации и доверие друг к другу.


По словам организаторов, вирусная песня «Skibidi» выбрана не просто так — организаторы и участники попытались расширить границы фразы «Хочу тебя» из этой песни и показать, как сильно люди хотят чудес, волшебства и исполнения желаний.


Главный зачинщик — Дед Мороз, именно он начал первым танцевать 
Главный зачинщик — Дед Мороз, именно он начал первым танцевать 


«Наша компания занимается тем, что мы снимаем фильмы для подростков, и они несут в себе информацию о важных жизненных ценностях. Мы закончили снимать первую серию фильма и решили организовать флешмоб. Когда выбирали музыку, вдруг поняли, в песне "Skibidi" есть явный сексуальный подтекст, а дети танцуют, некоторые не знают даже содержания этой песни. И мы подумали, что раз есть такое влияние с Запада, холодная война, которая разрушает нашу нацию, то надо возглавить эту войну и расширить смысл фразы "Я хочу тебя". По фильму у нас Дед Мороз разочаровывается во взрослых и дети пытаются вернуть чудеса в нашу жизнь. И он им объясняет, что чудеса в нас самих, надо верить в себя. По сценарию Дед Мороз уходит и дети бегут за ним под эту музыку "Я хочу тебя", потому что все мы хотим чудес, Нового года, подарков, исполнения желаний, а Дед Мороз — это олицетворение всего этого, главный волшебник», — рассказала корреспонденту НГС Василиса Даль, директор кинокомпании ProLife.


Самому маленькому танцору, который принял участие во флешмобе, три года
Самому маленькому танцору, который принял участие во флешмобе, три года


Участие во флешмобе приняли съёмочная группа и актёры фильма «Сказка наяву», в том числе Максим Овсюков (в костюме Деда Мороза) и Екатерина Кашавкина (в костюме Снегурочки), но постепенно к ним начали присоединяться и прохожие. 


Всего во флешмобе приняло участие около 30 человек
Всего во флешмобе приняло участие около 30 человек


По словам Василисы Даль, сегодняшний флешмоб — это добрая пародия на клип группы LITTLE BIG. Участникам хотели даже предложить переобуться в валенки, но из-за таяния снега передумали. Также она отметила, что репетиций этого танца не было — везде была импровизация. 



Вчера новосибирцы устроили необычный флешмоб в супермаркетах — разрисованные золотой краской люди танцевали под динамичную музыку у полок с продуктами.

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