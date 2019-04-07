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Происшествия

Трое рыбаков на снегоходе провалились в полынью на Обском море — им потребовалась помощь спасателей

Никто из рыбаков не пострадал, но снегоход ушёл под воду

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Инцидент произошёл недалеко от села Боровое

Фото: Татьяна Фатеева

В Новосибирской области трое рыбаков на снегоходе провалились в полынью на Обском водохранилище — инцидент произошёл накануне, 6 апреля, недалеко от села Боровое. В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту НГС пояснили, что все трое живы — они смогли самостоятельно выбраться из воды на лёд, но им всё же потребовалась помощь спасателей. 

«В Новосибирском районе в Новосибирском водохранилище в километре от берега, в районе села Боровое, трое рыбаков двигались на снегоходе, снегоход частично провалился в промоину. Они самостоятельно смогли выбраться на лёд, вызвали сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС — они их довезли до берега, где рыбаки сели в свою машину и уехали домой. Снегоход остался в воде», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. 

В ведомстве добавили, что с рыбаками всё в порядке — они не пострадали, а снегоход полностью ушёл под воду.

Два дня назад недалеко от села Боровое под лёд Обского водохранилища провалился автомобиль с двумя рыбаками — рыбаки вызвали спасателей, чтобы они помогли достать автомобиль из воды

Виктория Брылёва
Фото Татьяны Фатеевой

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

снегоход провалился под лёдОбское море

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