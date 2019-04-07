В Новосибирской области трое рыбаков на снегоходе провалились в полынью на Обском водохранилище — инцидент произошёл накануне, 6 апреля, недалеко от села Боровое. В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту НГС пояснили, что все трое живы — они смогли самостоятельно выбраться из воды на лёд, но им всё же потребовалась помощь спасателей.

«В Новосибирском районе в Новосибирском водохранилище в километре от берега, в районе села Боровое, трое рыбаков двигались на снегоходе, снегоход частично провалился в промоину. Они самостоятельно смогли выбраться на лёд, вызвали сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС — они их довезли до берега, где рыбаки сели в свою машину и уехали домой. Снегоход остался в воде», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.