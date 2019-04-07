Новосибирский спортсмен завоевал две бронзовые медали на чемпионате России по горнолыжному спорту

Сергей Майтаков стал третьим на чемпионате России





В городе Елизово Камчатского края завершились чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту — спортсмен из Новосибирской области Сергей Майтаков завоевал две бронзовые медали на чемпионате страны в параллельном слаломе и слаломе-гиганте.





«На самом деле для Новосибирской области это очень высокое, очень крутое достижение, потому что парни, которые заняли первое и второе места, — это члены сборной России, которые выступают на Кубке мира и на Олимпийских играх, соответственно они имеют очень высокий уровень подготовки. Они круглый год тренируются в Австрии, в Чили, в Аргентине, в Новой Зеландии, а наш спортсмен — он просто едет на одном таланте, и все отмечают, что это такой уникальный случай. У него нет финансирования, у него нет даже необходимых лыж. Перед чемпионатом России проходил Кубок Азии на Сахалине, он приехал туда, и мы буквально там искали лыжи, договаривались с местной федерацией, чтобы ему дали лыжи на определённую дисциплину. <...> Из других регионов много тренеров отмечают, что если бы у этого парня была тренировочная практика в течение сезона на таком уровне, как у остальных ребят, то он бы однозначно выиграл», — рассказал корреспонденту НГС президент Федерации горнолыжного спорта Новосибирской области Владислав Иванов.





Участие в чемпионате приняли 106 человек (мужчины и женщины), Новосибирскую область представлял только один спортсмен. Как отметил Владислав Иванов, Сергей Майтаков ещё не вернулся в Новосибирск — он решил принять участие в Кубке России по горнолыжному спорту.





На пьедестале новосибирский спортсмен справа





Неделю назад спортсмен из Новосибирской области Максим Буртасов завоевал две медали на чемпионате России по биатлону — в гонке преследования биатлонист занял третье место, а в масс-старте был вторым.