Новосибирский спортсмен завоевал две бронзовые медали на чемпионате России по горнолыжному спорту

Сергей Майтаков взял медали в двух дисциплинах: параллельном слаломе и слаломе-гиганте

Сергей Майтаков стал третьим на чемпионате России
Сергей Майтаков стал третьим на чемпионате России


В городе Елизово Камчатского края завершились чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту — спортсмен из Новосибирской области Сергей Майтаков завоевал две бронзовые медали на чемпионате страны в параллельном слаломе и слаломе-гиганте. 


«На самом деле для Новосибирской области это очень высокое, очень крутое достижение, потому что парни, которые заняли первое и второе места, — это члены сборной России, которые выступают на Кубке мира и на Олимпийских играх, соответственно они имеют очень высокий уровень подготовки. Они круглый год тренируются в Австрии, в Чили, в Аргентине, в Новой Зеландии, а наш спортсмен — он просто едет на одном таланте, и все отмечают, что это такой уникальный случай. У него нет финансирования, у него нет даже необходимых лыж. Перед чемпионатом России проходил Кубок Азии на Сахалине, он приехал туда, и мы буквально там искали лыжи, договаривались с местной федерацией, чтобы ему дали лыжи на определённую дисциплину. <...> Из других регионов много тренеров отмечают, что если бы у этого парня была тренировочная практика в течение сезона на таком уровне, как у остальных ребят, то он бы однозначно выиграл», — рассказал корреспонденту НГС президент Федерации горнолыжного спорта Новосибирской области Владислав Иванов. 


Участие в чемпионате приняли 106 человек (мужчины и женщины), Новосибирскую область представлял только один спортсмен. Как отметил Владислав Иванов, Сергей Майтаков ещё не вернулся в Новосибирск — он решил принять участие в Кубке России по горнолыжному спорту.


На пьедестале новосибирский спортсмен справа 
На пьедестале новосибирский спортсмен справа 


Неделю назад спортсмен из Новосибирской области Максим Буртасов завоевал две медали на чемпионате России по биатлону — в гонке преследования биатлонист занял третье место, а в масс-старте был вторым.

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