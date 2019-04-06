В Ленинском районе произошло тройное ДТП — есть пострадавшие

Один из водителей превысил скорость, вылетел на перекрёсток и спровоцировал аварию

От удара автомобиль такси смяло
От удара автомобиль такси смяло

Вечером в субботу, 6 апреля, в Ленинском районе столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадали люди. 


Авария произошла на пересечении улиц Станиславского и Пархоменко. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, в брендированный автомобиль «Яндекс.Такси» врезался кроссовер «Сузуки». Однако, очевидица рассказала, что ДТП спровоцировала «Ауди».


«Водитель "Ауди" ехал с превышением скорости, всех обгонял и вылетел на перекрёсток, где с правой стороны выезжало авто "Яндекс.Такси", а с левой стороны ехал пожилой мужчина на "Сузуки". Водитель "Сузуки" начал резко тормозить, а водитель "Ауди" начал на скорости объезжать его и въехал в такси. "Сузуки" пытался избежать столкновения и вывернул влево, задел передом ауди, а затем его выбросило на тротуар около деревьев», — описала она.


Очевидица также рассказала, что в аварии пострадали водитель и пассажирка «Сузуки»: у мужчины разбита голова, у женщины — ушиб и шишка на лице. Девушка за рулём Ауди получила травму из-за сработавшей подушки безопасности.


«Авария была. Пока информация предварительная. <...> Столкновение трёх автомобилей. Пока данные у нас о двух пострадавших» — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Неделю назад в центре Новосибирска столкнулись две иномарки — пострадала девушка.

Прочтений: 506

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено