Один из водителей превысил скорость, вылетел на перекрёсток и спровоцировал аварию

От удара автомобиль такси смяло

Вечером в субботу, 6 апреля, в Ленинском районе столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадали люди.







Авария произошла на пересечении улиц Станиславского и Пархоменко. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, в брендированный автомобиль «Яндекс.Такси» врезался кроссовер «Сузуки». Однако, очевидица рассказала, что ДТП спровоцировала «Ауди».





«Водитель "Ауди" ехал с превышением скорости, всех обгонял и вылетел на перекрёсток, где с правой стороны выезжало авто "Яндекс.Такси", а с левой стороны ехал пожилой мужчина на "Сузуки". Водитель "Сузуки" начал резко тормозить, а водитель "Ауди" начал на скорости объезжать его и въехал в такси. "Сузуки" пытался избежать столкновения и вывернул влево, задел передом ауди, а затем его выбросило на тротуар около деревьев», — описала она.





Очевидица также рассказала, что в аварии пострадали водитель и пассажирка «Сузуки»: у мужчины разбита голова, у женщины — ушиб и шишка на лице. Девушка за рулём Ауди получила травму из-за сработавшей подушки безопасности.





«Авария была. Пока информация предварительная. <...> Столкновение трёх автомобилей. Пока данные у нас о двух пострадавших» — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







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