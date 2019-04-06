Тима Белорусских прервал выступление и попросил новосибирцев перестать его снимать

А в завершение концерта сам снял видео

На концерте собралось более тысячи человек

Сегодня, 6 апреля, в Новосибирске в лофт-парке «Подземка» прошёл концерт Тимы Белорусских, известного по песням «Незабудка» и «Мокрые кроссы». Во время исполнения последней музыкант прервался и попросил новосибирцев убрать телефоны и перестать снимать видео, потому что они пришли на живой концерт.





«Вы пришли на живой концерт за живыми эмоциями», — сказал Тима Белорусских и добавил, что видео они могут всегда посмотреть в наушниках.





При этом в конце концерта сам исполнитель захотел снять видео со своей публикой.



На концерт Тимы Белорусских собралось более 1000 новосибирцев.















Тима Белорусских — белорусский певец, рэпер. Прославился в 2018 году с песней «Мокрые кроссы». Затем вышла песня «Незабудка», тоже ставшая большим хитом. В начале 2019 года Тима Белорусских выпустил первый альбом — «Твой первый диск — моя кассета».





В январе новосибирцы перепели в мороз песню про мокрые кроссы.