6 апреля суббота
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 65.41
eur 73.44
  • 29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 65.41
eur 73.44
Развлечения

Более 200 сибиряков поучаствовали в первом ночном спуске на Grelka Fest-2019

Сноубордисты и горнолыжники спускались с фонариками

Поделиться

799
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Сибиряки съезжали с горы со специальными фонариками

Фото: Александр Ощепков

Сегодня вечером в Шерегеше на фестивале Grelka Fest-2019 состоялся первый массовый ночной спуск, в котором поучаствовали более 200 человек.

«Грелка вообще интересный фестиваль, который любит эксперименты. И если что-то мы видим, что ещё в этой жизни не сделали, но это может порадовать сибиряков. Потому что мы знаем, что большой и веселый есть задор энергии в сибиряках, который можно как-то перевоплотить в мирное, красивое, но очень жизнерадостное русло. И мы поняли, что у нас темнеет очень рано в горах. И, соответственно, мы можем устроить очень красивый, очень жизнерадостный вечерний спуск, так как у нас не очень богатая была до этого ночная программа», — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Никита Гирин.

Без специальной подготовки спускаться ночью опасно. Поэтому организаторы отобрали только подготовленных райдеров

Фото: Александр Ощепков

Для того, чтобы спуск был более безопасным, организаторы раздали райдерам специальные фонарики. По их оценкам, в спуске приняли участие более 200 человек.

Участники спуска съехались со всей Сибири 

Фото: Александр Ощепков

«Было закуплено огромное количество свето-иллюминационных приборов, также прекрасные красивые воздушные шары, которые в сочетании друг с другом образуют арт-объекты разноцветные. Более 200 этих разноцветных арт-объектов было роздано заранее, потому что спуститься без света – это не такая весёлая забава, как кажется. Это действительно красиво, зрелищно, но требует профессиональных навыков», — пояснил Никита.

Точное количество участников будет известно позже, но организаторы сообщают, что в спуске участвовало более 200 человек

Фото: Александр Ощепков

Участницы спуска поделились своими эмоциями.

«Если честно, как будто на какой-то олимпиаде едешь. Меня прям трясло. Я не сильно хорошо умею кататься, но это вау! <…> [Решила покататься], потому что это в первый раз, мы здесь. По-любому, мы должны это сделать», — рассказала Мария Нагаева, которая приехала на фестиваль из Новокузнецка.

Участники рассказали, что сильно волновались во время спуска, но это того стоило

Фото: Александр Ощепков

«Очень круто! Неописуемо! <…> Это море позитива, очень много разных мероприятий, клёвые люди, новые знакомства», — поделилась жительница Новосибирска Валерия Авокина.

После спуска развлекательная программа продолжилась

Фото: Александр Ощепков

Сегодня днём корреспонденты НГС вели онлайн-репортаж с массового спуска в костюмах, который проходил на фестивали. Мы отобрали 10 самых неординарных нарядов с этого события.

Александра Трофименко, Анастасия Нефёдова
Фото Александра Ощепкова

По теме

ТЕКСТ

Александра Трофименко
Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

Grelka FestШерегеш

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

Свистун-с-приплясом
6 апр 2019 в 22:20

На Шоу программе отрабатываю))) Катаюсь с восторгом))) Не то что вы - неудачники)))

Из погреба
6 апр 2019 в 22:17

Всего 200 мажориков приехали в Гешик? Ах, пичалька! Курортик-то совсем сдулся, раз про него столько треска, а выхлопа - ноль!

Фото пользователя
Andrei4
6 апр 2019 в 22:16

🤦‍♂️🤢