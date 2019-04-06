Более 200 сибиряков поучаствовали в первом ночном спуске на Grelka Fest-2019

Сегодня вечером в Шерегеше на фестивале Grelka Fest-2019 состоялся первый массовый ночной спуск, в котором поучаствовали более 200 человек.



«Грелка вообще интересный фестиваль, который любит эксперименты. И если что-то мы видим, что ещё в этой жизни не сделали, но это может порадовать сибиряков. Потому что мы знаем, что большой и веселый есть задор энергии в сибиряках, который можно как-то перевоплотить в мирное, красивое, но очень жизнерадостное русло. И мы поняли, что у нас темнеет очень рано в горах. И, соответственно, мы можем устроить очень красивый, очень жизнерадостный вечерний спуск, так как у нас не очень богатая была до этого ночная программа», — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Никита Гирин.