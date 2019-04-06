Более 200 сибиряков поучаствовали в первом ночном спуске на Grelka Fest-2019

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18 февраля 2019
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Сибиряки съезжали с горы со специальными фонариками
Фото: Александр Ощепков
Сегодня вечером в Шерегеше на фестивале Grelka Fest-2019 состоялся первый массовый ночной спуск, в котором поучаствовали более 200 человек.
«Грелка вообще интересный фестиваль, который любит эксперименты. И если что-то мы видим, что ещё в этой жизни не сделали, но это может порадовать сибиряков. Потому что мы знаем, что большой и веселый есть задор энергии в сибиряках, который можно как-то перевоплотить в мирное, красивое, но очень жизнерадостное русло. И мы поняли, что у нас темнеет очень рано в горах. И, соответственно, мы можем устроить очень красивый, очень жизнерадостный вечерний спуск, так как у нас не очень богатая была до этого ночная программа», — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Никита Гирин.
Для того, чтобы спуск был более безопасным, организаторы раздали райдерам специальные фонарики. По их оценкам, в спуске приняли участие более 200 человек.
«Было закуплено огромное количество свето-иллюминационных приборов, также прекрасные красивые воздушные шары, которые в сочетании друг с другом образуют арт-объекты разноцветные. Более 200 этих разноцветных арт-объектов было роздано заранее, потому что спуститься без света – это не такая весёлая забава, как кажется. Это действительно красиво, зрелищно, но требует профессиональных навыков», — пояснил Никита.
Участницы спуска поделились своими эмоциями.
«Если честно, как будто на какой-то олимпиаде едешь. Меня прям трясло. Я не сильно хорошо умею кататься, но это вау! <…> [Решила покататься], потому что это в первый раз, мы здесь. По-любому, мы должны это сделать», — рассказала Мария Нагаева, которая приехала на фестиваль из Новокузнецка.
«Очень круто! Неописуемо! <…> Это море позитива, очень много разных мероприятий, клёвые люди, новые знакомства», — поделилась жительница Новосибирска Валерия Авокина.