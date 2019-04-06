Гимн Кольцово получил Гран-при международного фестиваля во Франции

Теперь ребятам предстоит выступить на гала-концерте, который пройдёт в Ницце





Детский дуэт из Кольцово «Галактика» завоевал Гран-при международного конкурса-фестиваля Magic stars of Paris, который проходил во Франции.





«Мы были в Париже, участвовали в фестивале в начале года. Организаторы только сегодня выслали нам приглашение во Францию.Им необходимо было дополнительно предоставить видеоклип. Когда, оргкомитет просмотрел выступление, вынес решение о присвоении Гран-при. Живое исполнение тоже было очень ярким и запоминающимся. И сегодня они приняли решение о присвоении Гран-при. Это среди тысячи участников из разных стран. <...> Именно гимн Кольцово они высоко оценили. Детей пригласили в Ниццу, где будет проходить большой гала-концерт, чтобы они там выступили с своим творчеством», — сообщила корреспонденту НГС директор группы Ирина Видяева.





















В написании слов гимна принимал участие мэр Кольцово Николай Красников.





«Для нас это на самом деле очень радостное событие. <...> Видимо, дети их очаровали, потому что очень сложно получить ребятам из далекой Сибири такую высокую оценку в Европе. Мы очень рады и гордимся этой победой», — поделилась Ирина.





Перелёт Ниццу и расходы на проживание возьмут на себя организаторы фестиваля.





В конце марта новосибирский детский ансамбль танца «Юла» получили Гран-при международного фестиваля «ГАЛА КОНКУРС», который проходил в Санкт-Петербурге.