На мост и дороги: Дмитрий Медведев выделил области 580 миллионов

В декабре Медведев уже выделял области 400 миллионов на строительство четвёртого моста

Дополнительные деньги из федерального бюджета направят на строительство четвёртого моста через Обь

Правительство России выделило Новосибирской области дополнительные деньги из федерального бюджета на строительство четвёртого моста через Обь и новые дороги — теперь регион получит ещё 580 миллионов рублей.







Информация об этом появилась 3 апреля на сайте Правительства РФ. Согласно информации, правительство приняло распоряжение № 581 —р о выделении средств на программу «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».





Таким образом, Новосибирская область получит 580 миллионов рублей на строительство реализуемое с применением механизмов государственно-частного партнерства.





Согласно тексту распоряжения, деньги регионам выдаются на осуществление крупных, особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов. В Новосибирске одним из таких проектов является строительство четвёртого моста.





Власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение с группой «ВИС» в декабре прошлого года. По условиям соглашения, компания должна построить за 5 лет платный мост через Обь. Стоимость моста — более 34 миллиардов рублей. Компания будет эксплуатировать мост в течение 20 лет, собирая плату с водителей за проезд по нему. Новый мост свяжет улицу Ипподромскую и площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом. Предполагается, что проезд по мосту будет платным — как минимум 100 рублей.







Самый первый правительственный транш выделили области в середине декабря — тогда Медведев подписал распоряжение о выделении региону 400 миллионов рублей на начало строительства моста.