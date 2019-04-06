На мост и дороги: Дмитрий Медведев выделил области 580 миллионов
В декабре Медведев уже выделял области 400 миллионов на строительство четвёртого моста
Правительство России выделило Новосибирской области дополнительные деньги из федерального бюджета на строительство четвёртого моста через Обь и новые дороги — теперь регион получит ещё 580 миллионов рублей.
Информация об этом появилась 3 апреля на сайте Правительства РФ. Согласно информации, правительство приняло распоряжение
Таким образом, Новосибирская область получит 580 миллионов рублей на строительство реализуемое с применением механизмов государственно-частного партнерства.
Согласно тексту распоряжения, деньги регионам выдаются на осуществление крупных, особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов. В Новосибирске одним из таких проектов является строительство четвёртого моста.
Власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение с группой «ВИС» в декабре прошлого года. По условиям соглашения, компания должна построить за 5 лет платный мост через Обь. Стоимость моста — более 34 миллиардов рублей. Компания будет эксплуатировать мост в течение 20 лет, собирая плату с водителей за проезд по нему. Новый мост свяжет улицу Ипподромскую и площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом. Предполагается, что проезд по мосту будет платным — как минимум 100 рублей.
Самый первый правительственный транш выделили области в середине декабря — тогда Медведев подписал распоряжение о выделении региону 400 миллионов рублей на начало строительства моста.
Дмитрий Здорников
Фото Стаса Соколова