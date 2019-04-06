«Стреляя по чужой стране, мы разрушаем свою»: антивоенный пикет прошёл в центре Новосибирска
Эта акция стала оппонентом патриотической акции, на которой сибирякам показали сирийские трофеи
Сегодня днём, возле Дома Офицеров, прошёл антивоенный пикет — участники выступили против политики милитаризма, а также войн в Сирии и на территории Украины.
Жители вышли с плакатами «Пока вы смотрите про войну, у вас воруют пенсии», «245 миллиардов рублей — стоимость военной компании в Сирии. Это примерно 400 школ или 50 больниц. Стреляя по чужой стране, мы разрушаем свою» и «Пока по стране ездит бронепоезд, в регионах отменяют электрички». Всего в пикете приняло участие 20 человек.
Как рассказала корреспонденту НГС один из организаторов акции Светлана Каверзина, пикет приурочили к приезду в Новосибирск поезда с сирийскими трофеями.
«И <...> в связи с устраиванием на привокзальной площади праздника войны.
Кто-то должен сказать, что новосибирцы — это не только те, кто празднует. Есть те, кто против того, чтобы Россия участвовала в войнах.
Есть очень много внутренних проблем — с экономикой, медициной, образованием. Так как в этот день к нам приехал поезд, мы решили сегодня выйти», — объяснила она.
Светлана Каверзина уточнила, что в основном на пикет пришли представители партии «Яблоко». «[Люди с украинским флагом] — из украинской диаспоры <...>. Они тоже пришли выступить против войны в Украине», — сказала организатор.
Дмитрий Здорников
Фото предоставлены Светланой Каверзиной