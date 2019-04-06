«Услышала взрыв»: сибирячка пробила колесо в яме на оживлённом перекрёстке в Академгородке

Сегодня днём жительница Академгородка попала в яму на проспекте Строителей и повредила в ней колесо автомобиля — она уверяет, что из-за этого чуть не попала в аварию.
Как рассказала корреспонденту НГС читательница Екатерина, несколько глубоких ям находятся на перекрёстке проспекта Строителей и проспекта академика Лаврентьева.
«Я забрала дочку со школы и ехала домой — не доехала несколько домов. <...> Сбросила перед ямой скорость, затормозила, но это не помогло <...>.
Мы влетаем в яму, звук металлический, удара, и ещё дополнительно хлопок. <...> Я поняла потом, что машина почти неуправляемая <...>. Я пытаюсь вырулить, машина плохо управляется, меня понесло вправо, [а рядом] поток машин»,
Читательница уточнила, что в основном автомобилисты знают об опасности этих ям и стараются их объезжать, но это не всегда удаётся. «Там очень оживлённый перекрёсток. Там постоянно ямы, <...> даже зимой — постоянно колеи. Я всё время уворачивалась, но в этот раз не смогла — там плотный поток машин был», — пояснила она.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, планируется ли в этом году устранить колейность и засыпать ямы на перекрёстке проспекта Строителей и проспекта академика Лаврентьева.
В конце марта в Facebook появилось видео с провалившимся в яму автомобилем — его владелец не смог самостоятельно выбраться из глубокой выбоины.
Новосибирцы регулярно пробивают колёса в глубоких ямах на дорогах Новосибирска — так, например, в августе 2018 года пять автомобилей пробили колёса в глубокой яме на улице Светлановской на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.