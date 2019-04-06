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Дороги и транспорт

«Услышала взрыв»: сибирячка пробила колесо в яме на оживлённом перекрёстке в Академгородке

По словам Екатерины, перед ямой она сбросила скорость, но это не помогло

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Её автомобиль стало заносить и Екатерина чуть не попала в аварию

Фото: читательница НГС 

Сегодня днём жительница Академгородка попала в яму на проспекте Строителей и повредила в ней колесо автомобиля — она уверяет, что из-за этого чуть не попала в аварию. 

Как рассказала корреспонденту НГС читательница Екатерина, несколько глубоких ям находятся на перекрёстке проспекта Строителей и проспекта академика Лаврентьева. 

«Я забрала дочку со школы и ехала домой — не доехала несколько домов. <...> Сбросила перед ямой скорость, затормозила, но это не помогло <...>. 

Мы влетаем в яму, звук металлический, удара, и ещё дополнительно хлопок. <...> Я поняла потом, что машина почти неуправляемая <...>. Я пытаюсь вырулить, машина плохо управляется, меня понесло вправо, [а рядом] поток машин», 

— вспоминает она.

По словам читательницы, дыра в колесе оказалась настолько большой, что до остановки она добиралась на диске

Фото: читательница НГС

Читательница уточнила, что в основном автомобилисты знают об опасности этих ям и стараются их объезжать, но это не всегда удаётся. «Там очень оживлённый перекрёсток. Там постоянно ямы, <...> даже зимой — постоянно колеи. Я всё время уворачивалась, но в этот раз не смогла — там плотный поток машин был», — пояснила она.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, планируется ли в этом году устранить колейность и засыпать ямы на перекрёстке проспекта Строителей и проспекта академика Лаврентьева. 

В конце марта в Facebook появилось видео с провалившимся в яму автомобилем — его владелец не смог самостоятельно выбраться из глубокой выбоины.

Новосибирцы регулярно пробивают колёса в глубоких ямах на дорогах Новосибирска — так, например, в августе 2018 года пять автомобилей пробили колёса в глубокой яме на улице Светлановской на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска.

Дмитрий Здорников
Фото читательницы НГС

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

дорожные ямыпробили колеса

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КОММЕНТАРИИ (33)

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Ржака
6 апр 2019 в 15:25

Бездельница сама виновата... Вот куда летела...

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Ржака
6 апр 2019 в 15:25

Собственый ум... Пусть винит а не ямы...

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Ржака
6 апр 2019 в 15:27

Сидела в ватсапе... За дорогой не смотрела автоведроводителльница бездельница...