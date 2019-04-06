«Услышала взрыв»: сибирячка пробила колесо в яме на оживлённом перекрёстке в Академгородке

Сегодня днём жительница Академгородка попала в яму на проспекте Строителей и повредила в ней колесо автомобиля — она уверяет, что из-за этого чуть не попала в аварию.



Как рассказала корреспонденту НГС читательница Екатерина, несколько глубоких ям находятся на перекрёстке проспекта Строителей и проспекта академика Лаврентьева.

«Я забрала дочку со школы и ехала домой — не доехала несколько домов. <...> Сбросила перед ямой скорость, затормозила, но это не помогло <...>.

Мы влетаем в яму, звук металлический, удара, и ещё дополнительно хлопок. <...> Я поняла потом, что машина почти неуправляемая <...>. Я пытаюсь вырулить, машина плохо управляется, меня понесло вправо, [а рядом] поток машин»,