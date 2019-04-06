Джихад-мобиль и советский танк: новосибирцам показали трофейное оружие и технику сирийских боевиков

Поезд простоял на вокзале два часа и отправился в сторону Москвы

Оружие и военную технику привезли на вокзал «Новосибирск-Главный»





Сегодня, 6 апреля, сотни жителей города посетили выставку трофейного оружия, которое были изъято у террористов во время военных операций в Сирии — оружие и военную технику привезли на вокзал «Новосибирск-Главный».







В Новосибирск приехало 20 платформ состава с техникой и вооружением боевиков





Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в Новосибирск пришли 20 платформ состава с трофейными образцами различной военной техники, беспилотников, а также холодного и огнестрельного оружия.





Сирийские террористы самостоятельно укрепляли технику различными бронепластинами и обвесами





«[Здесь] представлены трофейные образцы военной техники боевиков: танк советского производства Т-55МВ, увешанный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формирований,





самоходный минный трал Aardvark JSFU, "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, холодное, огнестрельное оружие и многое другое»,





— уточнили в ЦВО.





Все самодельные детали техники были подписаны поясняющими надписями





Среди желающих ознакомиться с техникой поближе оказались даже дети





Мероприятие посетило более 500 человек





О вооружении жителям рассказывали военнослужащие, выполнявшие специальные задачи в Сирии. Прямо на вокзале был развёрнут и пункт отбора на военную службу по контракту — желающих консультировали о местах прохождения службы, социальных льготах и оплате.





На площадке играла живая музыка, которую исполняли военнослужащие





В 12:00 поезд отправится дальше по маршруту — в сторону Московской области. Всего поезд сделает 60 остановок в различных городах России.





В Новосибирск уже привозили трофеи из Сирии — в середине декабря 2018 года в Дом офицеров привезли 40 видов оружия боевиков.