Джихад-мобиль и советский танк: новосибирцам показали трофейное оружие и технику сирийских боевиков

Поезд простоял на вокзале два часа и отправился в сторону Москвы

Оружие и военную технику привезли на вокзал «Новосибирск-Главный»
Оружие и военную технику привезли на вокзал «Новосибирск-Главный»


Сегодня, 6 апреля, сотни жителей города посетили выставку трофейного оружия, которое были изъято у террористов во время военных операций в Сирии — оружие и военную технику привезли на вокзал «Новосибирск-Главный».


В Новосибирск приехало 20 платформ состава с техникой и вооружением боевиков
В Новосибирск приехало 20 платформ состава с техникой и вооружением боевиков


Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в Новосибирск пришли 20 платформ состава с трофейными образцами различной военной техники, беспилотников, а также холодного и огнестрельного оружия. 


Сирийские террористы самостоятельно укрепляли технику различными бронепластинами и обвесами
Сирийские террористы самостоятельно укрепляли технику различными бронепластинами и обвесами


«[Здесь] представлены трофейные образцы военной техники боевиков: танк советского производства Т-55МВ, увешанный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формирований, 


самоходный минный трал Aardvark JSFU, "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, холодное, огнестрельное оружие и многое другое», 


— уточнили в ЦВО.


Все самодельные детали техники были подписаны поясняющими надписями
Все самодельные детали техники были подписаны поясняющими надписями


Среди желающих ознакомиться с техникой поближе оказались даже дети
Среди желающих ознакомиться с техникой поближе оказались даже дети


Мероприятие посетило более 500 человек
Мероприятие посетило более 500 человек


О вооружении жителям рассказывали военнослужащие, выполнявшие специальные задачи в Сирии. Прямо на вокзале был развёрнут и пункт отбора на военную службу по контракту — желающих консультировали о местах прохождения службы, социальных льготах и оплате.


На площадке играла живая музыка, которую исполняли военнослужащие
На площадке играла живая музыка, которую исполняли военнослужащие


В 12:00 поезд отправится дальше по маршруту — в сторону Московской области. Всего поезд сделает 60 остановок в различных городах России.


В Новосибирск уже привозили трофеи из Сирии — в середине декабря 2018 года в Дом офицеров привезли 40 видов оружия боевиков.

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