Сотни сибиряков спустились в ярких костюмах с горы Шерегеша
В этом году сибиряки нарядились в костюмы пиратов, спартанцев и покемонов
Новосибирские лыжники и сноубордисты нарядились в необычные и яркие карнавальные костюмы для спуска 6 апреля с горы Зелёной в Шерегеше.
В карнавальном спуске с горы участвуют сотни человек, в основном из Новокузнецка, Новосибирска и Кемерово. Как сообщает корреспондент НГС, находящийся на горе Зелёная, здесь собрались люди в костюмах ангела, бабы-яги, пиратов, спартанцев, а также несколько участников в костюмах всеми любимого покемона Пикачу.
Видеотрансляцию карнавала на горе ведёт корреспондент НГС Анастасия Нефёдова.
Через неделю, 13 апреля, на Grelka Fest будет ещё один экстравагантный спуск — лыжницы и сноубордистки нарядятся в купальники и съедут с горы Зелёной. В прошлом году жители Новосибирска также приняли участие в спуске. Тогда организаторы отметили, что самыми массовыми стали костюмы болельщиков клуба «Металлург» — их набралось больше сотни.
А вчера аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших событий этих выходных в России — фестиваль Grelka Fest сибирского курорта Шерегеш занял в нем первое место.
С горы спустилось несколько людей в одном большом костюме автобуса. Корреспондент НГС сообщает, что они не пользуются лыжами, а просто бегут.
С горы спускаются клоуны и арлекины. Корреспондент НГС сообщает, что с горы спустился дед мороз и сибирский медведь.
Рядом с трассой для спуска катаются люди. Корреспондент НГС сообщает, что много людей с рекламной атрибутикой — это один из способов прорекламировать свою компанию.
Погода в Шерегеше +1 градус, идёт снег с дождём.
Корреспондент НГС сообщает, что в 12:12 начался спуск первых участников — в новогодних костюмах.
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Дмитрий Здорников, Анастасия Нефёдова
Фото Александра Ощепкова
Видео Анастасия Нефёдова