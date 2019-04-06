Сотни сибиряков спустились в ярких костюмах с горы Шерегеша

В этом году сибиряки нарядились в костюмы пиратов, спартанцев и покемонов

Трансляция обновляется

Новосибирские лыжники и сноубордисты нарядились в необычные и яркие карнавальные костюмы ради спуска с горы





Новосибирские лыжники и сноубордисты нарядились в необычные и яркие карнавальные костюмы для спуска 6 апреля с горы Зелёной в Шерегеше.







В карнавальном спуске с горы участвуют сотни человек, в основном из Новокузнецка, Новосибирска и Кемерово. Как сообщает корреспондент НГС, находящийся на горе Зелёная, здесь собрались люди в костюмах ангела, бабы-яги, пиратов, спартанцев, а также несколько участников в костюмах всеми любимого покемона Пикачу.





Участники нарядились в яркие и необычные костюмы





Поучаствовать пришёл даже самовар в клетчатых штанах





А вот это не костюмы — территорию патрулируют несколько полицейских с собаками





Видеотрансляцию карнавала на горе ведёт корреспондент НГС Анастасия Нефёдова.











Через неделю, 13 апреля, на Grelka Fest будет ещё один экстравагантный спуск — лыжницы и сноубордистки нарядятся в купальники и съедут с горы Зелёной. В прошлом году жители Новосибирска также приняли участие в спуске. Тогда организаторы отметили, что самыми массовыми стали костюмы болельщиков клуба «Металлург» — их набралось больше сотни.





А вчера аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших событий этих выходных в России — фестиваль Grelka Fest сибирского курорта Шерегеш занял в нем первое место.





12:25

С горы спустилось несколько людей в одном большом костюме автобуса. Корреспондент НГС сообщает, что они не пользуются лыжами, а просто бегут.





12:23

С горы спускаются клоуны и арлекины





С горы спускаются клоуны и арлекины. Корреспондент НГС сообщает, что с горы спустился дед мороз и сибирский медведь.





12:17

Рядом с трассой для спуска катаются люди. Корреспондент НГС сообщает, что много людей с рекламной атрибутикой — это один из способов прорекламировать свою компанию.





12:14

Погода в Шерегеше +1 градус, идёт снег с дождём.





12:13

Корреспондент НГС сообщает, что в 12:12 начался спуск первых участников — в новогодних костюмах.



