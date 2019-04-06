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Сотни сибиряков спустились в ярких костюмах с горы Шерегеша

В этом году сибиряки нарядились в костюмы пиратов, спартанцев и покемонов

Трансляция обновляется
Новосибирские лыжники и сноубордисты нарядились в необычные и яркие карнавальные костюмы ради спуска с горы
Новосибирские лыжники и сноубордисты нарядились в необычные и яркие карнавальные костюмы ради спуска с горы


Новосибирские лыжники и сноубордисты нарядились в необычные и яркие карнавальные костюмы для спуска 6 апреля с горы Зелёной в Шерегеше.


В карнавальном спуске с горы участвуют сотни человек, в основном из Новокузнецка, Новосибирска и Кемерово. Как сообщает корреспондент НГС, находящийся на горе Зелёная, здесь собрались люди в костюмах ангела, бабы-яги, пиратов, спартанцев, а также несколько участников в костюмах всеми любимого покемона Пикачу.


Участники нарядились в яркие и необычные костюмы 
Участники нарядились в яркие и необычные костюмы 


Поучаствовать пришёл даже самовар в клетчатых штанах
Поучаствовать пришёл даже самовар в клетчатых штанах


А вот это не костюмы — территорию патрулируют несколько полицейских с собаками
А вот это не костюмы — территорию патрулируют несколько полицейских с собаками


Видеотрансляцию карнавала на горе ведёт корреспондент НГС Анастасия Нефёдова.



Через неделю, 13 апреля, на Grelka Fest будет ещё один экстравагантный спуск — лыжницы и сноубордистки нарядятся в купальники и съедут с горы Зелёной. В прошлом году жители Новосибирска также приняли участие в спуске. Тогда организаторы отметили, что самыми массовыми стали костюмы болельщиков клуба «Металлург» — их набралось больше сотни.


А вчера аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших событий этих выходных в России — фестиваль Grelka Fest сибирского курорта Шерегеш занял в нем первое место


С горы спустилось несколько людей в одном большом костюме автобуса. Корреспондент НГС сообщает, что они не пользуются лыжами, а просто бегут.


С горы спускаются клоуны и арлекины
С горы спускаются клоуны и арлекины


С горы спускаются клоуны и арлекины. Корреспондент НГС сообщает, что с горы спустился дед мороз и сибирский медведь. 


Рядом с трассой для спуска катаются люди. Корреспондент НГС сообщает, что много людей с рекламной атрибутикой — это один из способов прорекламировать свою компанию.


Погода в Шерегеше +1 градус, идёт снег с дождём.


Корреспондент НГС сообщает, что в 12:12 начался спуск первых участников — в новогодних костюмах.


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