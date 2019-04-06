Ковшом по асфальту: коммунальщики решили убрать дорогу и не давали спать жителям соседних домов

«Вот так вот чистят улицу в пол-одиннадцатого вечера на улице Танковой <...>. Чистит дорогу. <...> Люди спят в такое время, а он чистит»,

Видео с необычным способом почистить дорогу от грязи опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54«» в соцсети «ВКонтакте».

Жители дома в Калининском районе Новосибирска не могли уснуть из-за ужасных звуков за окном — трактор дорожных служб счищал грязь с асфальта металлическим ковшом.

На видео видно, как трактор сперва проезжает по дороге, опустив ковш — всё это сопровождается громкими звуками скрежета металла об асфальт. Позже трактор сдаёт назад, подняв ковш, и проезжает, очищая дорогу щёткой, установленной сзади.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать, почему водитель выбрал именно такой способ чистки дороги и не повредит ли это асфальт.

Как рассказал корреспонденту НГС общественник Михаил Мезенцев, он уже передал это видео начальнику главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии для оценки и принятия мер.

«На данном видео нарушено всё, что только можно нарушить начиная с отсутствия предварительного увлажнения прилотковой части и заканчивая самим фактом использования скребка, подобным образом, для сбора грязи.

<...> К сожалению, и в большинстве случаев основная проблема наших дорожников — неквалифицированные кадры», — подытожил Мезенцев.

Новосибирские дорожники в последнее время часто удивляют своими способами следить за дорогами. Так, например, 20 марта в Facebook появилось видео, где дорожники закидывали лужу асфальтовой крошкой.

В конце марта губернатор Андрей Травников попросил дорожников приступить к ямочному ремонту, не дожидаясь плюсовых температур. А накануне корреспондент НГС насчитал на небольшом участке Коммунального моста 26 ям.

