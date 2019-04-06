Метрополитен потратит миллион рублей на новости о себе в интернете

Согласно закупке, метрополитен на эти деньги будет рассказывать о своей деятельности целый год

Эти деньги потратят на новости и видеосюжеты о работе метрополитена

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» опубликовало контракт на 1 миллион рублей — эти деньги потратят на новости и видеосюжеты о работе метрополитена.







Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, освещать свою деятельность за эти деньги метрополитен будет в течение всего 2019 года. В закупке уточняется, что сайт, на котором планируется размещать новости, должен иметь не менее 105 тысяч уникальных посетителей за последние два месяца и суммарное количество участников групп в соцсетях не менее 60 тысяч.





«Сайт обеспечивает возможность для посетителей оставлять комментарии. <...> Подготовка и размещение информационных материалов осуществляется по устным или письменным заявкам заказчика <...>, информационные материалы согласовываются с заказчиком до опубликования», — говорится в документах закупки.





Всего за 1 миллион нужно будет подготовить 380 условных единиц — новостей, фотографий и видеосюжетов.





«Условной единицей является оригинальный текстовый, информационный материал — новостей объемом не менее 500 знаков без учёта пробелов. Одной условной единицей также могут быть не более двух фотографий или видеоматериал продолжительностью не более двух минут. В случае необходимости информационный материал может состоять из нескольких условных единиц», — отмечается в документах.





В конце 2018 года власти Новосибирска и Новосибирской области опубликовали несколько госзакупок на общую сумму в 330 миллионов рублей — эти деньги потратят на публикации и телесюжеты в СМИ о своей работе.