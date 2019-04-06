Путин наградил новосибирского ученого за заслуги в профессии

Владимир Путин наградил новосибирского ученого Игоря Игуменова Почетной грамотой — соответствующее распоряжение президент подписал вечером 5 апреля.
«За заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации <...> Игуменова Игоря Константиновича – главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института неорганической химии А. В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук», — говорится в документе.
Игорь Игуменов — доктор химических наук, с 1988 года заведующий лабораторией химии летучих координационных и металлорганических соединений в Институте неорганической химии. По данным базы РИНЦ, Игуменов является автором или соавтором 397 публикаций.
Кроме того, Владимир Путин объявил благодарность первому заместителю главы администрации Усть-Таркского района Владимиру Эйсфельду.
На прошлой неделе президент наградил двух ученых Академгородка орденами Александра Невского.