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Страна и мир

Путин наградил новосибирского ученого за заслуги в профессии

Распоряжение президент подписал поздно вечером 5 апреля

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Игорь Игуменов является завлабом химии летучих координационных и металлорганических соединений более 30 лет

Владимир Путин наградил новосибирского ученого Игоря Игуменова Почетной грамотой — соответствующее распоряжение президент подписал вечером 5 апреля. 

«За заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации <...> Игуменова Игоря Константиновича – главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института неорганической химии А. В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук», — говорится в документе. 

Игорь Игуменов — доктор химических наук, с 1988 года заведующий лабораторией химии летучих координационных и металлорганических соединений в Институте неорганической химии. По данным базы РИНЦ, Игуменов является автором или соавтором 397 публикаций.

Кроме того, Владимир Путин объявил благодарность первому заместителю главы администрации Усть-Таркского района Владимиру Эйсфельду. 

На прошлой неделе президент наградил двух ученых Академгородка орденами Александра Невского. 

Маша Вьюн
Фото niic.nsc.ru

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