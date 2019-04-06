Сибирячка прошла в финал конкурса «Мисс Россия» в Москве

Девушка провела в Москве почти месяц





18-летняя модель из Новосибирска Полина Атаманова вошла в число финалисток на конкурсе «Мисс Россия – 2019» в Москве.





«Голосование Start! (началось. — Прим. ред.) Надеюсь на вашу поддержку!» — призвала к участию в голосовании финалистка на своей странице в Instagram.









Всего в конкурсе участвуют 50 девушек со всей России — их отбирают после кастингов в городах. В Новосибирске кастинг проходил в октябре прошлого года в «Сан Сити». Конкурс стартовал 20 марта, а его финал пройдет в Москве 13 апреля.









В модельный бизнес Атаманова пришла год назад. Полина увлекается изобразительным искусством и учится в Новосибирском государственном художественном училище.





Год назад сразу две сибирячки прошли первый этап конкурса красоты «Мисс Россия – 2018» — 20-летняя модель Мария Ступина и 19-летняя чирлидер ХК «Сибирь» Юлия Гришманова.