Сибирячка прошла в финал конкурса «Мисс Россия» в Москве

Финал главного российского конкурса красоты пройдёт 13 апреля в Москве

Девушка провела в Москве почти месяц
Девушка провела в Москве почти месяц


18-летняя модель из Новосибирска Полина Атаманова вошла в число финалисток на конкурсе «Мисс Россия – 2019» в Москве. 


«Голосование Start! (началось. — Прим. ред.) Надеюсь на вашу поддержку!» — призвала к участию в голосовании финалистка на своей странице в Instagram. 


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Полина Атаманова представляет на конкурсе город Новосибирск!!! Полина тонкий ценитель прекрасного😊С самого детства девушка увлекается живописью и это хобби легло в основу её будущей профессии. Полина получает специальность средового дизайнера!!! На протяжении 5 лет занимается лёгкой атлетикой, а в свободное время любит готовить, путешествовать и открывать для себя новое💫#миссроссия #миссроссия2019 #missrussia #missrussia2019

Публикация от Мисс Россия (@miss_russia_org)


Всего в конкурсе участвуют 50 девушек со всей России — их отбирают после кастингов в городах. В Новосибирске кастинг проходил в октябре прошлого года в «Сан Сити». Конкурс стартовал 20 марта, а его финал пройдет в Москве 13 апреля.



В модельный бизнес Атаманова пришла год назад. Полина увлекается изобразительным искусством и учится в Новосибирском государственном художественном училище.


Год назад сразу две сибирячки прошли первый этап конкурса красоты «Мисс Россия – 2018» — 20-летняя модель Мария Ступина и 19-летняя чирлидер ХК «Сибирь» Юлия Гришманова.

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