Хоккеисты «Сибири» провели матч с особенными детьми

Профессиональные игроки сыграли вместе с детьми с проблемами со здоровьем





Игроки ХК «Сибирь» провели в Бердске дружеский матч с детской следж-хоккейной командой «Сибирский лис». Следж-хоккей — командная игра на льду, аналог хоккея с шайбой, но спортсмены передвигаются не на коньках, а на специальных санях, поэтому в него могут играть люди с ограниченными возможностями.





Первая в Новосибирской области детская следж-хоккейная команда «Сибирский лис» появилась только год назад — игроки «Сибири» приехали поздравить детей с днём рождения команды.





«Ребята уже принимали участие во Всероссийском фестивале детских команд, посещали всероссийские учебно-тренировочные сборы. Но главной радостью и гордостью команды является дружба с профессиональными спортсменами ХК "Сибирь". Именно в день рождения команды игроки "Сибири" посетили Бердск, чтобы выйти на лед вместе с детьми — хоккеистами СК "Кристалл" и детьми-следж-хоккеистами», — рассказала директор по развитию Центра развития адаптивных видов спорта Наталья Литвинова.





На лёд с профессионалами вышли дети из команд «Кристалл» и «Сибирский лис»





Чтобы поучаствовать в матче, в Бердск приехали четверо игроков «Сибири» — Егор Миловзоров, Владимир Первушин, Данил Романцев и Илья Морозов.







Следж-хоккей уже много лет входит в программу зимних Паралимпийских игр





В марте хоккеисты «Сибири» побывали в Маслянино и сыграли на льду настоящего озера с местной командой — противостояние двух команд было напряжённым.