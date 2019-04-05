Шестой фигурант дела Абызова Сергей Ильичев отверг обвинения

Его обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе

По данным СКР, на момент возбуждения дела Ильичев находился за границей 
По данным СКР, на момент возбуждения дела Ильичев находился за границей 

Экс-директор ОАО «Региональные электрические сети» и Сергей Ильичев отверг обвинения в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Информацию передает ТАСС из зала Басманного суда Москвы. 


«Ваша честь, я не согласен с предъявленным мне обвинением», — сказал Ильичев.


Ранее следствие попросило арестовать Ильичева. Адвокат настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста или залога, аргументировав это тем, что Ильичев сам связался со следственными органами.


Сам Ильичев заявил, что не собирался скрываться за границей. 


«Я поменял билеты и сам вернулся из Таиланда, где находился на отдыхе. Прилетел в Новосибирск, где сдал свой загранпаспорт. Я из СМИ узнал о своем розыске, но скрываться не собирался и с обвинением не согласен», — сказал он в суде. 


Ильичев — шестой из фигурантов дела бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере). 


Сергей Ильичёв 10 лет был гендиректором новосибирских «Региональных электрических сетей» — ещё одной дочерней компании «СИБЭКО». Он покинул пост в январе этого года. До «РЭС» Ильичёв работал главным инженером «СибирьЭнерго» и гендиректором ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт». Он окончил НЭТИ (НГТУ) по специальности «электроснабжение промышленных предприятий», а также НГУЭУ, где получил квалификацию менеджера.

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