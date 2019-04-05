Аналитики признали Grelka Fest в Шерегеше самым интересным событием этих выходных в России

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших событий этих выходных в России — фестиваль Grelka Fest сибирского курорта Шерегеш занял в нем первое место.



В первую тройку интересных событий также вошли хоккейный полуфинал СКА — ЦСКА в Кубке Гагарина КХЛ в Санкт-Петербурге и фестиваль сноуборда в Байкальске. Рейтинг составили, проанализировав уникальность и популярность событий апрельских выходных.

«В рамках фестиваля — карнавальный спуск 6 апреля и спуск в купальниках 13 апреля, музыкальный open-air и диджеи, фестиваль красок холи, работа сноуборд-парка, конкурсы и мастер-классы. На фестивале Grelka Fest в спуске в купальниках участвовали 1525 человек. На фестивале Grelka Fest – 2019 ожидается 30 тысяч человек. Участие в фестивале бесплатно», — описывают мероприятие представители «ТурСтата».