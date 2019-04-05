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Развлечения

Аналитики признали Grelka Fest в Шерегеше самым интересным событием этих выходных в России

Специалисты составили рейтинг лучших событий выходных

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Grelka Fest признали самым интересным событием выходных

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших событий этих выходных в России — фестиваль Grelka Fest сибирского курорта Шерегеш занял в нем первое место. 

В первую тройку интересных событий также вошли хоккейный полуфинал СКА — ЦСКА в Кубке Гагарина КХЛ в Санкт-Петербурге и фестиваль сноуборда в Байкальске. Рейтинг составили, проанализировав уникальность и популярность событий апрельских выходных.

«В рамках фестиваля — карнавальный спуск 6 апреля и спуск в купальниках 13 апреля, музыкальный open-air и диджеи, фестиваль красок холи, работа сноуборд-парка, конкурсы и мастер-классы. На фестивале Grelka Fest в спуске в купальниках участвовали 1525 человек. На фестивале Grelka Fest – 2019 ожидается 30 тысяч человек. Участие в фестивале бесплатно», — описывают мероприятие представители «ТурСтата». 

В прошлом году в карнавальном спуске с горы участвовали сотни лыжников и сноубордистов — они надели костюмы Буратино, Мальвины, драконов, божьих коровок, белых медведей и единорогов.

Для тех, кто не будет выезжать за пределы Новосибирска в выходные, НГС подготовил список из 10 занятных событий в городе

Маша Вьюн
Фото vk.com/grelkafest

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КОММЕНТАРИИ (11)

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Rabinovitch
5 апр 2019 в 21:59

Ну и "работа" у "оналитегов"...

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RыSя
5 апр 2019 в 22:12

В купальниках спуск это просто улёт!

Хорошо, что меня там не было!

Свистун-с-приплясом
5 апр 2019 в 22:01

В купальниках спуск, это хорошо. Лучшее мероприятие, не ошиблось агенство))) Сам бы спустился, публику порадовать разогреть)))