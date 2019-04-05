Несколько десятков домов остались без света в Дзержинском районе

Жители домов остались без электричества на несколько часов

Свет отключили более чем в 20 домах
Свет отключили более чем в 20 домах


Вечером 5 апреля в Дзержинском районе без света осталось более 20 домов из-за аварийного отключения — свет в дома этой части района Новосибирска обещают вернуть только в 21:20.


«На Бориса Богаткова, 245 нет электричества. Это локально или глобально? Кто знает, когда дадут?» — написал сообщение в сервисе «Яндекс.Район» Артем Прохоров.


Информацию об отключении корреспонденту НГС подтвердили в единой диспетчерской службе. По их данным, причина отключения в аварии на электросетях. 


Ожидаемое время включения — 21:20
Ожидаемое время включения — 21:20


По информации городского портала, свет отключен в 26 домах. Ожидаемое время включения — 21:20. 


Сегодня утром на перекрёстке Красного проспекта и Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска погасли светофоры. Также оказались обесточены жилые дома, НГУАДИ и гимназия №1. 

Прочтений: 284

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено