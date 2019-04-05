Несколько десятков домов остались без света в Дзержинском районе

Жители домов остались без электричества на несколько часов

Свет отключили более чем в 20 домах





Вечером 5 апреля в Дзержинском районе без света осталось более 20 домов из-за аварийного отключения — свет в дома этой части района Новосибирска обещают вернуть только в 21:20.







«На Бориса Богаткова, 245 нет электричества. Это локально или глобально? Кто знает, когда дадут?» — написал сообщение в сервисе «Яндекс.Район» Артем Прохоров.





Информацию об отключении корреспонденту НГС подтвердили в единой диспетчерской службе. По их данным, причина отключения в аварии на электросетях.







Ожидаемое время включения — 21:20





По информации городского портала, свет отключен в 26 домах. Ожидаемое время включения — 21:20.







Сегодня утром на перекрёстке Красного проспекта и Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска погасли светофоры. Также оказались обесточены жилые дома, НГУАДИ и гимназия №1.