Несколько десятков домов остались без света в Дзержинском районе
Жители домов остались без электричества на несколько часов
Вечером 5 апреля в Дзержинском районе без света осталось более 20 домов из-за аварийного отключения — свет в дома этой части района Новосибирска обещают вернуть только в 21:20.
«На Бориса Богаткова, 245 нет электричества. Это локально или глобально? Кто знает, когда дадут?» — написал сообщение в сервисе «Яндекс.Район» Артем Прохоров.
Информацию об отключении корреспонденту НГС подтвердили в единой диспетчерской службе. По их данным, причина отключения в аварии на электросетях.
По информации городского портала, свет отключен в 26 домах. Ожидаемое время включения — 21:20.
Сегодня утром на перекрёстке Красного проспекта и Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска погасли светофоры. Также оказались обесточены жилые дома, НГУАДИ и гимназия №1.
Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова
Скриншот map.novo-sibirsk.ru