«Связной» начал продавать новый электрокар Tesla

На сайте компании можно выбрать новый кроссовер Tesla по цене от 4,8 миллиона

Tesla Model Y стоит от 4,8 миллиона рублей

Сеть салонов связи «Связной» совместно с компанией Moscow Tesla Club начала принимать заказы на новый электрический кроссовер Tesla Model Y.





Автомобиль был представлен недавно. Он построен на базе седана Tesla Model 3 и стоит дешевле, чем более крупный кроссовер Tesla Model X с поднимающимися дверями типа «крыло чайки». Базовая версия Model Y российскому покупателю обойдется в 4,8 миллиона рублей. На сайте «Связного» можно выбрать комплектацию и оформить предзаказ.





«На сайте есть отдельный раздел про Tesla. [Потом с клиентом] уже связываются менеджеры из Moscow Tesla Club», — уточнил Артем Сиволапов, специалист отдела по связям с общественностью объединенной компании «Связной | Евросеть».





Moscow Tesla Club — частная компания, которая занимается поставками электрокаров Tesla с рынка США. Сама Tesla в России официально не работает и дилеров не имеет.





При заказе автомобиля через сайт нужно будет внести депозит в размере 150 тысяч рублей. Для клиентов доступны все три версии кроссовера Model Y. Самая простая заднеприводная Long Range, согласно информации на сайте, имеет запас хода 540 км и разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды.





Полноприводная версия AWD стоит 5,2 миллиона рублей, запас хода у неё — 505 км, разгон — за 5,1 секунды. Топовая версия Performance проезжает на одной зарядке 481 километр и «пуляет» до сотни за 3,7 секунды. Стоит такая машина уже 6,2 миллиона рублей.





Машины Tesla является премиальными электрокарами, и до недавнего времени у них не было конкурентов. Однако в прошлом году публике был представлен электрокар Jaguar I-Pace, который уже официально продается в России, в том числе и в Новосибирске.





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