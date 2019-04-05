Коллегия судей подобрала Новосибирскому облсуду нового главу

Теперь его должен назначить президент России Владимир Путин

На эту должность выбрали зампредседателя Новосибирского областного суда Юрия Дроня
На эту должность выбрали зампредседателя Новосибирского областного суда Юрия Дроня

Высшая квалификационная коллегия судей решила, кто станет новым руководителем Новосибирского областного суда — на эту должность выбрали зампредседателя облсуда Юрия Дроня.


Об этом сообщил портал pravo.ru, ссылаясь на решение Высшей квалификационной коллегии судей. 


«Желающих на должность руководителя Новосибирского областного суда было четверо. Помимо Дроня, который в итоге получил рекомендацию, на кресло председателя претендовали исполняющая обязанности главы этого суда Елена Пилипенко, зампред Татьяна Рытикова и судья Томского областного суда Алексей Марисов», — уточнило издание.


Дронь начал свою карьеру в 1989 году — его назначили на должность народного судьи Венгеровского районного народного суда. В 1997 году он занял пост судьи Новосибирского областного суда, а в 2011 году стал зампредседателя.


В конце октября в Новосибирском областном суде сменилось руководство — вместо ушедшей в отставку Риммы Шатовкиной врио председателя стала её заместитель Елена Пилипенко. Она исполняет обязанности председателя.


В должности замглавы областного суда Юрий Дронь отчитывался о доходах за 2016 год — тогда он заработал 3 миллиона 799 тысяч рублей. В его владении находилась квартира площадью 75 кв. м, на праве собственности совместно с супругой ему принадлежал автомобиль Lexus RS-300, резиновая моторная лодка «Гладиатор» и гараж. 

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