Две сибирячки начали печь для собак мясные торты — их не отличить от обычных

Торты для собак Дарья и Наталья готовят дома

Две жительницы Новосибирска Дарья Романова и Бочкова Наталья создали бизнес по выпечке тортов для собак — они готовят их дома и продают через интернет. Торты по виду ничем не отличаются от классического чизкейка в кондитерских и кофейнях и стоят по 1700 рублей.







«Наш проект называется "Два Хвоста", его идея уже давно витала в воздухе. В Европе и США стало обыденным делом порадовать свою собаку тортом на день рождения, и мы решили воплотить это в нашем городе. Подготовка проекта от старта до реализации заняла довольно длительное время — мы долго изучали и отбирали ингредиенты, самостоятельно разработали состав. Готовим торты из мяса и овощей», — рассказала корреспонденту НГС одна из создательниц проекта Дарья.







Самым сложным было изучить ингредиенты и разработать состав, который будет полезен собакам





Ингредиенты девушки покупают в специализированных мясных магазинах. В своём профиле в Instagram под каждым тортом они пишут, из чего он приготовлен, и подчёркивают, насколько полезен он будет для собаки. Для начинок они используют индейку, телятину и мясо лосося, а из овощей берут цветную капусту, шпинат и свёклу. Рецепт верхнего слоя торта девушки держат в секрете. По времени на изготовление одного торта уходит около 4 часов.







Проект заработал месяц назад, и, по словам девушек, многим идея пришлась по вкусу — спрос на торты есть, и покупают их не только на день рождения питомцев, но и просто чтобы их порадовать. Самый популярный торт — из индейки и шпината.







Цена 900-граммового торта — 1700 рублей, а мини-торт стоит 600 рублей





Цена торта за 900 грамм — 1700 рублей. Мини-торт стоит 600 рублей.







У девушек есть личный дегустатор — мопс Добби, который перепробовал весь ассортимент.







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