Три маршрута изменятся в Академгородке из-за массового забега

Две маршрутки и автобус останутся без двух остановок

Маршрутки и автобус не будут останавливаться на остановках «Инженерная» и «Технопарк»

В Новосибирске перекроют движение по улицам Николаева, Академика Будкера и улице Инженерной — из-за этого автобусу № 7 , а также двум маршрутам такси № 7 и 52 придётся изменить свою схему движения.







Об этом сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска.





«7 апреля с 9:00 до 14:00 в связи с проведением V Новосибирского весеннего полумарафона планируется ограничение движения транспортных средств по улице Николаева, улице Академика Будкера и улице Инженерной.





На этот период движение маршрутов автобуса № 7 и маршрутных такси № 7 , 52 по проспекту Академика Лаврентьева будет организовано без заезда на улицу Николаева и улицу Инженерную»,





— говорится в сообщении мэрии.





Маршрут полумарафона, из-за которого перекроют несколько улиц





Как уточнили в пресс-центре, объезд будет доступен по другим дорогам общего пользования, а водителям стоит ориентироваться по знакам и информационным щитам.



