Три маршрута изменятся в Академгородке из-за массового забега
Две маршрутки и автобус останутся без двух остановок
В Новосибирске перекроют движение по улицам Николаева, Академика Будкера и улице Инженерной — из-за этого автобусу
Об этом сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«7 апреля с 9:00 до 14:00 в связи с проведением V Новосибирского весеннего полумарафона планируется ограничение движения транспортных средств по улице Николаева, улице Академика Будкера и улице Инженерной.
На этот период движение маршрутов автобуса
— говорится в сообщении мэрии.
Как уточнили в пресс-центре, объезд будет доступен по другим дорогам общего пользования, а водителям стоит ориентироваться по знакам и информационным щитам.
Во время прошлогоднего Новосибирского весеннего полумарафона дороги также перекрывали на 5 часов. В начале февраля 2019 года в мэрии Новосибирска рассказали, что маршрутка
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова, схема vk.com/springrun