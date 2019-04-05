Три маршрута изменятся в Академгородке из-за массового забега

Две маршрутки и автобус останутся без двух остановок

Маршрутки и автобус не будут останавливаться на остановках «Инженерная» и «Технопарк»
Маршрутки и автобус не будут останавливаться на остановках «Инженерная» и «Технопарк»

В Новосибирске перекроют движение по улицам Николаева, Академика Будкера и улице Инженерной — из-за этого автобусу № 7, а также двум маршрутам такси № 7 и 52 придётся изменить свою схему движения. 


Об этом сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска. 


«7 апреля с 9:00 до 14:00 в связи с проведением V Новосибирского весеннего полумарафона планируется ограничение движения транспортных средств по улице Николаева, улице Академика Будкера и улице Инженерной. 


На этот период движение маршрутов автобуса № 7 и маршрутных такси № 7, 52 по проспекту Академика Лаврентьева будет организовано без заезда на улицу Николаева и улицу Инженерную», 


— говорится в сообщении мэрии.


Маршрут полумарафона, из-за которого перекроют несколько улиц
Маршрут полумарафона, из-за которого перекроют несколько улиц


Как уточнили в пресс-центре, объезд будет доступен по другим дорогам общего пользования, а водителям стоит ориентироваться по знакам и информационным щитам.


Во время прошлогоднего Новосибирского весеннего полумарафона дороги также перекрывали на 5 часов. В начале февраля 2019 года в мэрии Новосибирска рассказали, что маршрутка № 20 вернётся и изменит свой путь — теперь она будет курсировать до микрорайона ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска.

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