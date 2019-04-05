Десятки новосибирцев выстроились в очередь за бесплатными чебуреками на «Студенческой»

Толпы горожан стоят тут с самого утра

На своих страницах в соцсетях владельцы киоска пообещали раздавать бесплатные чебуреки всем желающим
На своих страницах в соцсетях владельцы киоска пообещали раздавать бесплатные чебуреки всем желающим

Возле станции метро «Студенческая» в Ленинском районе Новосибирска открылся киоск с выпечкой «Чебурекми». Устроенная владельцами акция вызвала столпотворение горожан.


«На Геодезической открылся чебуречный киоск. В честь этого сегодня подписчикам [заведения в Instagram] дают бесплатный чебурек. Очередь стоит весь день», — сообщила читательница НГС Юлия Дегтярёва.


Она уточнила, что киоск заработал через дорогу от торгового центра «Амстердам». Сейчас, по наблюдениям горожанки, в очереди за бесплатными чебуреками стоит около 40 человек.


«И это ещё поменьше стало, с утра было больше», — пояснила Юлия Дегтярёва.


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Если счастлив человек, значит в человеке-чебурек!! 😉 ⠀ Согласны? Тогда приходи к нам за порцией счастья и бесплатными чебуреками 5 апреля! Покажи повару, что ты наш подписчик и получай свой вкуснейший, сытный и горячий чебурек абсолютно бесплатно!🔥😱 ⠀ Оставляй любой комментарий под постом, если придёшь к нам на открытие😎 ⠀ #новосибирск #нск #нгту #закусочнаяновосибирск #едановосибирск #кафеновосибирск #гастронск

Публикация от ЧЕБУРЕЧНАЯ НОВОСИБИРСК (@cheburek.me)


Разузнать, сколько всего бесплатных чебуреков раздали за день работники киоска, корреспонденту НГС не удалось. По номеру телефона, указанному в паблике чебуречной в соцсети «ВКонтакте», никто не ответил.


В очередь за бесплатной выпечкой встали десятки проголодавшихся новосибирцев
В очередь за бесплатной выпечкой встали десятки проголодавшихся новосибирцев


Акции с бесплатной раздачей подарков и угощений пользуются популярностью у новосибирцев. В прошлом году сотни горожан выстроились в очередь за бесплатной едой к точке «МясоRoob» в ТЦ «МЕГА». Около двухсот человек устроили давку перед новым магазином косметики в «МЕГЕ» — в честь открытия первым ста покупателям дарили косметические наборы. А тысяча новосибирцев простояла в очереди на Нарымской в надежде получить бесплатную икру и селёдку от магазина «Рыбный день».

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