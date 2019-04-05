Десятки новосибирцев выстроились в очередь за бесплатными чебуреками на «Студенческой»

Толпы горожан стоят тут с самого утра

На своих страницах в соцсетях владельцы киоска пообещали раздавать бесплатные чебуреки всем желающим

Возле станции метро «Студенческая» в Ленинском районе Новосибирска открылся киоск с выпечкой «Чебурекми». Устроенная владельцами акция вызвала столпотворение горожан.







«На Геодезической открылся чебуречный киоск. В честь этого сегодня подписчикам [заведения в Instagram] дают бесплатный чебурек. Очередь стоит весь день», — сообщила читательница НГС Юлия Дегтярёва.







Она уточнила, что киоск заработал через дорогу от торгового центра «Амстердам». Сейчас, по наблюдениям горожанки, в очереди за бесплатными чебуреками стоит около 40 человек.







«И это ещё поменьше стало, с утра было больше», — пояснила Юлия Дегтярёва.











Разузнать, сколько всего бесплатных чебуреков раздали за день работники киоска, корреспонденту НГС не удалось. По номеру телефона, указанному в паблике чебуречной в соцсети «ВКонтакте», никто не ответил.







В очередь за бесплатной выпечкой встали десятки проголодавшихся новосибирцев





Акции с бесплатной раздачей подарков и угощений пользуются популярностью у новосибирцев. В прошлом году сотни горожан выстроились в очередь за бесплатной едой к точке «МясоRoob» в ТЦ «МЕГА». Около двухсот человек устроили давку перед новым магазином косметики в «МЕГЕ» — в честь открытия первым ста покупателям дарили косметические наборы. А тысяча новосибирцев простояла в очереди на Нарымской в надежде получить бесплатную икру и селёдку от магазина «Рыбный день».

