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Какая дичь! Восемь российских квартир с домашними животными, которым место в зоопарке

Кто-то заводит котиков, а кто-то — змей и енотиков

Тот, для кого попугайчики — попса, заводит дома настоящих хищников
Тот, для кого попугайчики — попса, заводит дома настоящих хищников


Герои подборки этого воскресенья живут в разных уголках страны, но их объединяет одно — страсть к необычным домашним животным. Самарский полицейский с домашним серпентарием, массажист из Волгограда, который выгуливает волка, пара из Архангельска, которая воспитывает пару енотов, челябинцы, делящие квартиру с хищной птицей, и другие поделились своими историями. Много фото и видео — смотрите всё это прямо сейчас.


Гады майора Князева


Рот крокодилу Гене полицейский перематывает скотчем — иначе, говорит, можно отвлечься и остаться без руки
Рот крокодилу Гене полицейский перематывает скотчем — иначе, говорит, можно отвлечься и остаться без руки


В квартире майора полиции Андрея Князева из Самары — целый серпентарий: змеи, крокодил, хамелеон, обезьяна и две собаки. Любовь к диковинным животным появилась с детства — школа находилась рядом со станцией юных натуралистов, туда Андрей стабильно заглядывал после уроков. Первым домашним питомцем стала черепаха. Сейчас же — целый контактный зоопарк.


Кормить диковинных зверей проще простого, говорит серпентолог: заказал замороженных крыс в Москве, выдаешь каждому в зависимости от потребностей: крокодилу — раз в несколько дней, змее — раз в неделю. Другое дело — прибираться в террариумах, поддерживать температуру и влажность: на эти дела у майора уходит 5–6 часов в неделю.



Со своим домашним зоопарком Андрей Князев гастролирует по школам, детским садикам и лагерям Самары. Дети радуются и интересуются. Семья майора тоже довольна: жена и дочь с интересом относятся к новым питомцам, которые то и дело прописываются в их квартире. Последнее приобретение — яванский макак. Существо капризное, но дружелюбное.


— В клетке ей плохо: начинается агрессия и аутоагрессия. Если ты её оставил одну и вышел на 5–7 минут, то вернёшься в разгромленную комнату. С самками полегче, потому что они влюбляются в человека. Самец должен доминировать, это его природа. Приходится всё время доказывать, кто здесь хозяин, — предупреждает Андрей.


Андрей Князев всё время доказывает питомцу, что хозяин в доме — человек
Андрей Князев всё время доказывает питомцу, что хозяин в доме — человек


Обязательно почитайте его историю!


Король лев


Красавчик Шерхан в восемь месяцев весил 70 килограммов и играл с 24-килограммовой гирей
Красавчик Шерхан в восемь месяцев весил 70 килограммов и играл с 24-килограммовой гирей


В селе Калтаево под Уфой живет домашний лев. Шерхан поселился в семье Муллаяновых несколько лет назад и жил бы себе скромненько, согреваясь в лучах славы местных жителей, если б не вмешался случай. В 2016 году пятимесячного Шерхана повезли в Уфу к ветеринару. Воспользовавшись моментом, лев сбежал, напугав своим внезапным появлением прохожих и внезапным отсутствием — хозяев.


История завершилась благополучно: Шерхан вернулся домой. Живет в вольере у дома, играет с 24-килограммовой гирей, растет на зависть всем соседям: к восьми месяцам питомец весил уже 70 килограммов. Сегодня Шерхану три года — по львиным меркам это взрослый самец, готовый к продолжению рода. В конце месяца к нему привезут невесту из Казани. Чем закончится эта история, обязательно расскажут журналисты Ufa1.RU.


Серый волк в однушке

Иван и его питомец — волк по кличке Серый
Иван и его питомец — волк по кличке Серый


Волк по кличке Серый поселился в квартире массажиста Ивана Лебедева из Волгограда чуть меньше года назад: в прошлом мае фермеры нашли стаю — волчицу и шестерых детенышей. Волчат хотели пристрелить, но дали шанс — вдруг кто из местных любителей диких животных согласится забрать. Серому повезло.


Кроме волка в квартире живут еще две собаки. Хищник считает их своей стаей, но себя вожаком еще не видит. Собаки поучают волка за мелкие пакости, тот поджимает уши и покорно сидит в ответ. На улице ведет себя спокойно, а вот в электрички и прочий общественный транспорт Серому и его хозяину путь заказан — замкнутых пространств волк не переносит. Улица милее лоджии — гулять с Иваном волк может по шесть, а то и восемь часов.



— Я дрессирую его настолько, насколько считаю нужным, — уточняет хозяин Серого. — Когда мы идем на улицу, он выполняет команды «Ложись», «Пропусти», «Иди сюда». Бить его бесполезно. Если я покажу ему, что проблему можно решить силой, он скажет лишь: «Спасибо, что объяснил. Кто сильнее, тот и прав?». Даже легкое постукивание он воспринимает как наказание. Но при этом я совершенно спокойно могу залезть ему в рот и вытащить всё, что он пытается проглотить.


Почитайте историю волка и его хозяина на V1.RU.


Лис, который чуть не стал шубой


На улице Лаки часто путают с собакой, пока не присмотрятся к лисьему хвосту
На улице Лаки часто путают с собакой, пока не присмотрятся к лисьему хвосту


В Нижнем Новгороде живет лис по кличке Лаки — такое прозвище у животного появилось неспроста, ведь судьба у него намечалась печальная. Лисенка выращивали, чтобы из его белоснежной шкуры сделать шубу. Но всё изменилось, когда на объявление о продаже животного наткнулась Ксения Мишукова.


Она выкупила Лаки за 15 тысяч рублей и поселила дома. Животное ведет себя спокойно, впрочем, иногда может и пошалить: в конце прошлого года Лаки сбежал и почти сутки не появлялся дома. Вернулся по собственному запаху — что, говорит хозяйка, для лисов большая редкость.


— Люди думают, что это собака, пока не увидят хвост, — улыбается Ксения. — Он очень добрый, тянется к человеку. У него есть и собачьи повадки — машет хвостом, при встрече радуется и облизывает руки. Ладит с нашим котом.



Еще больше милых фотографий и история Лаки — по ссылке.


Утка, воспитанная шарпеями


Такое могло случиться только в Омске: утка поселилась в квартире с собаками
Такое могло случиться только в Омске: утка поселилась в квартире с собаками


Эта история стала хитом Омска: в доме, где живут две собаки, поселилась утка. Вопреки законам животного мира все трое ужились — гавкать на птицу никто не смеет, наоборот, шарпеи лижут ей клюв и даже позволяют есть из своей миски.


Хозяйка Анастасия рассказывает, что утка буквально свалилась на нее — выпала из едущего впереди грузовика и чуть не попала под колёса ее машины. Сначала омичка думала пристроить утку, но заметила, что та сдружилась с другими питомцами — шарпеями Фестом и Сенди. Теперь все живут мирно, а птица, кстати, получила тематическую кличку — ее зовут Гаф.


— Мы закрываем её на ночь в клетку, но она иногда умудряется открывать задвижку, — улыбается Анастасия. — С утра заходишь в комнату, а они все вповалку. Утка, правда, спать спокойно не умеет — бродит себе, топает… Вот вроде улеглась, но собака голову поднимает, и эта сразу подскакивает.



Историю утки по имени Гаф читайте здесь.


Пернатый сердцеед по кличке Курлык


Канюк дома не скучает: даже с раненым крылом стремится изучить пространство квартиры
Канюк дома не скучает: даже с раненым крылом стремится изучить пространство квартиры


Канюк по кличке Курлык живет в однокомнатной квартире в Челябинске вместе со своими хозяевами — Светланой и Кириллом, а также спаниелем Варей. У птицы травмировано крыло. Ее подобрали на улице, выходили и оставили жить.


Летать канюк больше не может, но это не останавливает его от активности: Курлык постоянно исследует пространство квартиры. Казалось бы, от хищника не осталось и следов — людей он любит, перед фотографом активно позирует, даже мяукает, как кошка, но стоит канюку учуять запах еды, как в момент пища сгребается мощной когтистой лапой. Птицу кормят раз в сутки живыми мышами, куриной печенью или сердечками. Есть много и часто нельзя, в неволе птица ожиреет, а это для нее смертельно.


Посмотрите фотографии этого красавчика и почитайте всё о его новой жизни — на 74.RU.


Рысь-блогер


Эта кошечка — звезда YouTube: видео с её потягушками и рыком собирают сотни просмотров
Эта кошечка — звезда YouTube: видео с её потягушками и рыком собирают сотни просмотров


Семья из Ростова-на-Дону воспитывает рысь: дикую кошку по кличке Клепа взяли еще котеночком. В считаные недели Клепа выросла до Клеопатры и теперь с трудом умещается на руках своей хозяйки.


— Повадки — это вообще смесь всего и сразу. Такое впечатление, что это три зверя в одном: енот, собака и кот, — рассказывают о своем животном хозяева. — Она безумно обожает воду. Стоит только набрать ванную, Клёпа тут же с разбегу прыгает в неё купаться. Забавно было наблюдать, когда она сделала это впервые. Мокрые лапы сильно скользили по полу, она не ожидала такого эффекта и не могла рассчитывать свои габариты. Так и врезалась во все углы, пока лапки не высохли. Но, будь ее воля, она плавала и плескалась бы хоть каждый день.


Кроме того, Клёпа очень любит смотреть телевизор. А если кто-то на экране ей сильно понравится, она пытается потрогать его лапой. Игры с рысью в основном активные. Хозяева привязывают к поводку поролоновую губку, и Клёпа гоняется за ней по несколько часов в день. Самые милые выходки домашней рыси попадают на камеру. У Клеопатры есть свой канал на YouTube.


Видео: Рысь Канал / YouTube.com


Почитать о необычном домашнем питомце можно здесь.


Еноты, принятые в семью


Играть еноты могут хоть круглые сутки, но лучше приучить их к режиму как можно скорее
Играть еноты могут хоть круглые сутки, но лучше приучить их к режиму как можно скорее


Енотам ЧиМину и Мейз пришлось переехать из Краснодара в Архангельск — здесь их ждали семейная пара и новый дом. Любопытные полоскуны довольно быстро привыкли к стенам обычной квартиры, а вот к людскому распорядку их пришлось приучать: спать ночью стали не сразу, кто хозяин, до сих пор понимают не всегда.


По развитию еноты похожи на трехлетних детей: общительные, игривые, но обидчивые. Стоит дать слабину, как еноты завладеют всем: вашим вниманием и территорией, могут прокусить руку или больно поцарапать — поэтому с животными нужен строгий контроль, рассказывают их хозяева.


Каждый день в доме — это большая стирка: любопытная парочка полощет всё, что попадает в лапки. Будь то кусочек фарша, который они с удовольствием вотрут в вашу одежду, или упаковка от шоколадного яйца, которая заходит лучше дорогих игрушек.



Больше фотографий и историй из жизни енотов-полоскунов ищите здесь.


Если необычное животное живет у вас дома, а мы о нем еще не рассказали — скорее сообщайте нам! Письма шлите на почту: m.zakharova@iportal.ru.

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