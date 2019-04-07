На чем ты ездишь: старый ГАЗ-52 превратили во «Франкенштейна», разгоняющегося до 200 км/час

Кузнец Андрей Филиппов смастерил пикап в хот-род стиле из старого советского грузовика ГАЗ-52. И всё для того, чтобы перевозить железяки и мотоциклы. Сейчас, спустя пять лет, он участвует со своей необычной машиной в фестивалях и даже занимает призовые места. О его необычном автомобиле наши коллеги из Тюмени сделали репортаж. Этот грузовичок, несмотря на неказистый вид, способен разогнаться до 200 километров в час. И можно не бояться, что машина заглохнет где-то в дороге. Царапин брутальный автомобиль тоже не боится — чем более старым он смотрится, тем лучше для стиля. «Колхозник» — так называет Андрей Филиппов свой пикап.

Владелец машины очень любит хот-род стиль. Поэтому мелкие царапинки и вмятинки не особо волнуют владельца машины. Чем больше пикап похож на колхозную машину, тем лучше

Машину можно рассматривать бесконечно. Слишком уж много тут деталей, которые цепляют взгляд

Эту деревянную табличку кузнецу подарили друзья-мастера

Привести пикап в такой вид, в котором он сейчас, удалось меньше чем за год. Вместе с друзьями Андрей Филиппов быстро нашел объявления о продаже ГАЗ, купил запчасти и начал творить. Удовольствие это, признается тюменец, дорогое. Только на запчасти у них ушло примерно полтора миллиона рублей. Но, несмотря на большие расходы, мужчина ни о чем не жалеет. Это первый автомобильный проект, за который они с друзьями взялись. До этого они переделывали мотоциклы.

Андрей Филиппов состоит в одном из самых известных мотоклубов. Он мастерит не только машины и байки, но и кареты

— Я работаю в кузнице, поэтому свободное время у меня было и днем, и вечером. Сделал несколько заказов — и пошел собирать машину. Я этим проектом буквально болел, спать не мог, постоянно тянуло в мастерскую. Составлял план, что еще нужно сделать, придумывал крепления... Это полностью ручная работа. Как крышу занизить — подглядел на иностранных сайтах. С капотом мы долго мучились, не знали, как лучше его сделать, в итоге придумали дверцы, которые открываются в бок, — рассказывает Андрей Филиппов. — В салоне тоже внедрили интересное решение: сделали на дверях декупаж. Нам хотелось отразить эпоху, события, поэтому для оформления мы взяли историческую газету от 2 сентября 1937 года, которую нам подарили, а также использовали старые деньги, вырезки из футболок, книг, плакатов и так далее. Деревянные накладки нам сделали и подарили друзья.

В декорировании машины поучаствовало много людей. Кто-то подарил купюры, привезенные из разных стран, кто-то раздобыл плакаты...

Раздобыть разные декоративные детали для машины было легко. У Андрея есть своя кузница, поэтому все аксессуары он смастерил самостоятельно

Помимо декоративных элементов в машине есть много других фишек, одна из которых — пневмоподвеска. Вообще, это настоящий «Франкенштейн», только автомобильный. Пикап, собранный руками кузнеца, состоит из модифицированной рамы «Газели», передней подвески Chevrolet NIVA, четырехлитрового мотора 1 UZ V8, мощностью порядка 280 лошадиных сил, кабины тоже модифицированной от ГАЗ-52.



В кабине очень просторно и красиво. Можно даже путешествовать, не боясь за свою безопасность, и устраивать концептуальные фотосессии

Андрей Филиппов состоит в байкерском клубе. Вместе с единомышленниками они часто переделывают мотоциклы. За автомобили раньше не брались, но теперь планируют сделать еще несколько подобных проектов. Тем более, их творения идут «на ура» на различных конкурсах — мастерская буквально завалена разными наградами и кубками. Впрочем, самым первым транспортом, полностью сделанным руками Андрея Филиппова, был вовсе не мотоцикл и даже не автомобиль, а настоящая карета. Несколько лет назад тюменцы могли видеть её, катающейся по городу с лошадьми. Кузнец выковал карету, покрасил в белый цвет, украсил металлическими лилиями и стал сдавать в аренду молодоженам. Но тюменские парочки такой креатив не оценили — сказочный кортеж сильно ударял по семейному бюджету. Поэтому бизнес в итоге пришлось прикрыть, Андрей продал карету предпринимателю из Талицы.

Кое-что осталось и от оригинала