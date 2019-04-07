На чем ты ездишь: старый ГАЗ-52 превратили во «Франкенштейна», разгоняющегося до 200 км/час

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18 февраля 2019
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Идея создать такой автомобиль зародилась пять лет назад
Кузнец Андрей Филиппов смастерил пикап в хот-род стиле из старого советского грузовика ГАЗ-52. И всё для того, чтобы перевозить железяки и мотоциклы. Сейчас, спустя пять лет, он участвует со своей необычной машиной в фестивалях и даже занимает призовые места. О его необычном автомобиле наши коллеги из Тюмени сделали репортаж.
Этот грузовичок, несмотря на неказистый вид, способен разогнаться до 200 километров в час. И можно не бояться, что машина заглохнет где-то в дороге. Царапин брутальный автомобиль тоже не боится — чем более старым он смотрится, тем лучше для стиля. «Колхозник» — так называет Андрей Филиппов свой пикап.
Привести пикап в такой вид, в котором он сейчас, удалось меньше чем за год. Вместе с друзьями Андрей Филиппов быстро нашел объявления о продаже ГАЗ, купил запчасти и начал творить. Удовольствие это, признается тюменец, дорогое. Только на запчасти у них ушло примерно полтора миллиона рублей. Но, несмотря на большие расходы, мужчина ни о чем не жалеет. Это первый автомобильный проект, за который они с друзьями взялись. До этого они переделывали мотоциклы.
— Я работаю в кузнице, поэтому свободное время у меня было и днем, и вечером. Сделал несколько заказов — и пошел собирать машину. Я этим проектом буквально болел, спать не мог, постоянно тянуло в мастерскую. Составлял план, что еще нужно сделать, придумывал крепления... Это полностью ручная работа. Как крышу занизить — подглядел на иностранных сайтах. С капотом мы долго мучились, не знали, как лучше его сделать, в итоге придумали дверцы, которые открываются в бок, — рассказывает Андрей Филиппов. — В салоне тоже внедрили интересное решение: сделали на дверях декупаж. Нам хотелось отразить эпоху, события, поэтому для оформления мы взяли историческую газету от 2 сентября 1937 года, которую нам подарили, а также использовали старые деньги, вырезки из футболок, книг, плакатов и так далее. Деревянные накладки нам сделали и подарили друзья.
Помимо декоративных элементов в машине есть много других фишек, одна из которых — пневмоподвеска. Вообще, это настоящий «Франкенштейн», только автомобильный. Пикап, собранный руками кузнеца, состоит из модифицированной рамы «Газели», передней подвески Chevrolet NIVA, четырехлитрового мотора 1 UZ V8, мощностью порядка 280 лошадиных сил, кабины тоже модифицированной от ГАЗ-52.
Андрей Филиппов состоит в байкерском клубе. Вместе с единомышленниками они часто переделывают мотоциклы. За автомобили раньше не брались, но теперь планируют сделать еще несколько подобных проектов. Тем более, их творения идут «на ура» на различных конкурсах — мастерская буквально завалена разными наградами и кубками. Впрочем, самым первым транспортом, полностью сделанным руками Андрея Филиппова, был вовсе не мотоцикл и даже не автомобиль, а настоящая карета. Несколько лет назад тюменцы могли видеть её, катающейся по городу с лошадьми. Кузнец выковал карету, покрасил в белый цвет, украсил металлическими лилиями и стал сдавать в аренду молодоженам. Но тюменские парочки такой креатив не оценили — сказочный кортеж сильно ударял по семейному бюджету. Поэтому бизнес в итоге пришлось прикрыть, Андрей продал карету предпринимателю из Талицы.