Под Новосибирском провалилась под лёд машина с рыбаками

Никто из пассажиров не пострадал, но машину пришлось вытаскивать эвакуатором

Рыбаки вызвали спасателей, чтобы они помогли достать автомобиль из воды
Рыбаки вызвали спасателей, чтобы они помогли достать автомобиль из воды


Недалеко от села Боровое под Новосибирском под лёд Обского водохранилища провалился автомобиль с двумя рыбаками. 


Как сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, это случилось накануне, 4 апреля, когда рыбаки возвращались с берега и не заметили промоину. 


«Рыбаки самостоятельно успели покинуть автомобиль, после чего вызвали спасателей Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. От эвакуации мужчины отказались и позвали на помощь друзей, которые своими силами вытащили автомобиль на берег», — пояснили в ведомстве. 


Сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда рассказали, что пассажиры внедорожника Mitsubishi вызвали спасателей, чтобы они достали автомобиль из воды.


«Они, наверное, рассчитывали на то, что спасатели будут вытаскивать их технику. <...> Но спасатели не имеют права. Они могут спасти только людей, доставить их до берега, оставить технику. Тем более, они, дабы самим не провалиться, выехали на аэролодке на воздушной подушке, которая, естественно, никакой автомобиль вытянуть не сможет», — рассказали в диспетчерской.


В происшествии никто не пострадал, но рыбакам пришлось вызывать эвакуатор, чтобы достать машину.


В конце прошлого года «Газель» провалилась под лёд на Обском водохранилище — водитель решил так сократить дорогу.

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