Депутат и директор завода устроился на работу в новосибирское метро

Сергей Сухоруков — депутат новосибирского горсовета от КПРФ. В совете он занимает должность заместителя председателя комиссии по социальной политике и образованию

Депутат новосибирского городского совета Сергей Сухоруков устроился на работу в новосибирский метрополитен. Параллельно он занимает пост генерального директора завода «Красный Молот».





Сергей Сухоруков числится в новосибирском метрополитене на должности менеджера по связям с общественностью с февраля, рассказал источник, близкий к новосибирскому метрополитену.





«Я работаю в МУП "Новосибирский метрополитен" в информационно-аналитическом секторе», — подтвердил корреспонденту НГС Сергей Сухоруков.





Он не назвал точную должность, но добавил, что в метро он устроился в феврале.





«На постоянной основе, полный рабочий день. Я занимаюсь проблемами метрополитена. Проблемы — это не значит, что недостатками, а проблемами в принципе — проблематикой, вопросами вообще функционирования предприятия», — объяснил депутат и руководитель завода.





Устроившись в метрополитен, депутат сохранил пост генерального директора завода «Красный Молот».





Основное направление деятельности завода — производство лифтов, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек.





В базе «Контур.Фокус» указано, что владельцы завода — предприниматели Михаил Брецкий и Александр Николаев. Корреспонденту НГС удалось найти как минимум четыре конкурса, в которых победил «Красный Молот». Новосибирское предприятие заключило контракты на 11 миллионов рублей с четырьмя госучреждениями (два — в Новосибирске и 2 — в Астраханской области). Все заказы касаются ремонта или монтажа лифтового оборудования.





В конкурсах новосибирского метрополитена «Красный Молот» никогда не участвовал.





«[На заводе работаю] по совместительству. Это работа, которой я занимаюсь вечером и по выходным дням, — уточнил Сухоруков. — Во вне рабочее время, естественно. В течение рабочего дня я нахожусь здесь, в метрополитене, на его объектах».







По информации на сайте Совета депутатов города Новосибирска, Сергей Сухоруков был помощником депутата Государственной думы РФ Анатолия Локтя до его избрания мэром Новосибирска. Также он работал директором регионального общественного фонда политических исследований «Полис», заместителем председателя общественной организации по защите прав потребителей услуг ЖКХ. С ноября 2014 года — генеральный директор завода «Красный Молот».





На днях депутат горсовета и однопартиец Сухорукова стал новым пресс-секретарём мэра Анатолия Локтя.