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Теперь ищут тех, кто жалуется: поликлиника всё-таки заплатила медсёстрам после публикаций НГС

Аванс медикам перевели на две недели раньше, чем обещали

Медсёстры боялись рассказывать о ситуации с зарплатами, но не выдержали трудностей и сообщили о проблеме в редакцию НГС
Медсёстры боялись рассказывать о ситуации с зарплатами, но не выдержали трудностей и сообщили о проблеме в редакцию НГС

Публикация на НГС о проблеме медсестёр новосибирской поликлиники № 2 помогла им получить зарплаты, хотя ещё в начале недели руководство говорило, что «денег нет».


Медсёстры поликлиники № 2 в Октябрьском районе Новосибирска 3 апреля подробно рассказали корреспонденту НГС о проблеме с задержками зарплат, которая началась ещё в начале 2019 года.


В конце марта им и вовсе заплатили по 3 тысячи рублей и сказали, что до 20 апреля «денег нет», хотя у многих сотрудников семьи и дети, а также нужно платить не только за еду, но и за коммунальные услуги и кредиты — фактически им не на что было жить. Руководство поликлиники же отрицало ситуацию.


На следующий день после публикации новости на проблему отреагировало правительство Новосибирской области — власти объяснили, что у страховой компании возникли технические проблемы, но их, по данным ведомства, удалось решить. Правительство обязало поликлинику заплатить сотрудницам.


Сегодня медсёстры сообщили НГС, что им выплатили остатки аванса. Однако, по словам медиков, теперь руководство ищет тех, кто пожаловался в редакцию НГС, и «не теряют надежды найти».


«[Руководители] сидят на приёмах и следят, как работают медсестры, а главное, сколько времени, якобы денег хотите, клянчите — вот пашите на двух участках с 8 до 20», — описали ситуацию медсёстры.


Ранее статистики опубликовали официальные данные о зарплатах бюджетников — по информации Новосибирскстата, больше всего зарабатывают работники здравоохранения и деятели искусства.

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