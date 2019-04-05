Наследник есть: в Новосибирском зоопарке определили пол белых медвежат

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило определили пол белых медвежат, родившихся в декабре 2018 года: один из них оказался мальчиком, другой — девочкой.



Ветеринары и биологи впервые осмотрели белых медвежат 4 апреля — осмотр длился буквально несколько минут, сообщили в зоопарке.



«Теперь мы знаем, что наши медвежата — это мальчик и девочка! <…> Специалисты определили пол и чипировали каждого медвежонка. Наше краткое вмешательство, скажем честно, не понравилось ни Герде, ни её детям. Медвежата вертелись, ворчали и норовили вырваться из рук. Герда грозно требовала пустить её обратно к малышам. Поэтому сотрудники зоопарка действовали очень быстро», — рассказали сотрудники зоопарка.

