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Милота

Наследник есть: в Новосибирском зоопарке определили пол белых медвежат

Ветеринары осмотрели и чипировали маленьких двойняшек

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Рождённые в зоопарке белые медвежата оказались братом и сестрой

Фото: Владимир Шадрин

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило определили пол белых медвежат, родившихся в декабре 2018 года: один из них оказался мальчиком, другой — девочкой.

Ветеринары и биологи впервые осмотрели белых медвежат 4 апреля — осмотр длился буквально несколько минут, сообщили в зоопарке.

«Теперь мы знаем, что наши медвежата — это мальчик и девочка! <…> Специалисты определили пол и чипировали каждого медвежонка. Наше краткое вмешательство, скажем честно, не понравилось ни Герде, ни её детям. Медвежата вертелись, ворчали и норовили вырваться из рук. Герда грозно требовала пустить её обратно к малышам. Поэтому сотрудники зоопарка действовали очень быстро», — рассказали сотрудники зоопарка.

В зоопарке напомнили, что с 23 марта проводили опрос среди своих подписчиков в соцсетях: просили угадать пол медвежат. Абсолютное большинство опрошенных (почти 75%) предположили, что у медведицы Герды разнополые малыши.

«Теперь, когда мы знаем, что наша славная двойня — это брат и сестра, можно приступать к выбору имён», — резюмировали в зоопарке.

Также недавно жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео детёнышей кошачьих лемуров, которые появились на свет в зоопарке.

Ольга Хмелевская
Фото Владимира Шадрина

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Ольга Хмелевская

ТЕГИ

белые медвежатаНовосибирский зоопарк

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КОММЕНТАРИИ (27)

Индеец
5 апр 2019 в 13:08

Предлагаю назвать их Шилк и Ростислава!

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elka           
5 апр 2019 в 13:04

наконец то мальчик у них получился!Оставьте его у нас!

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Цветка
5 апр 2019 в 13:09

Здорово! я сразу угадала! по мордам же видно))