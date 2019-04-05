Помощница депутата открыла рынок в охранной зоне, но говорит, что это не рынок

Сама помощница не считает, что её компания нарушила какие-то правила



Сибирское управление Ростехнадзора нашло нарушения в работе рынка в Советском районе Новосибирска, которым владеет помощница депутата Заксобрания Алексея Андреева. Сама помощница не считает, что её компания нарушила какие-либо правила.







Об этом сообщил общественник Евгений Митрофанов у себя на странице в Facebook, опубликовав ответ Ростехнадзора на свой запрос. В документе указано, что в охранной зоне в микрорайоне ОбьГЭС работает именно рынок.





«По факту нахождения рынка по улице Гидромонтажной, [50], в охранной зоне воздушной линии электропередачи напряжением 110кВ Сибирским управлением Ростехнадзора было проведено административное расследование. <...> В отношении ООО "Меркурий-53" (владельцем и директором организации является помощница депутата Андреева Елизавета Мимонова. — Прим.ред.) составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении административного наказания по статье 9.8 КоАП РФ», — говорится в ответе на запрос.





В павильонах рынка на Гидромонтажной торгуют бытовыми товарами и продуктами.





Над рынком и парковкой машин тянутся высоковольтные провода





Статья 9.8 КоАП РФ «Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» предусматривает штраф для юридических лиц до 20 тысяч рублей.





Помощница депутата Андреева Елизавета Мимонова подтвердила корреспонденту НГС, что является владелицей «Меркурия-53». По её словам, никаких реальных нарушений компания не допустила.





«Тут можно сказать как: он как рынок не зарегистрирован. И мы не считаем его рынком. <...> Он у нас как административное здание, а административное здание не входит в перечень объектов, которые не могут находиться в охранной зоне»,





— заявила Елизавета Мимонова. Она добавила, что её компания будет доказывать незаконность вынесенного Ростехнадзором постановления.





Ростехнадзор добавил, что в его полномочия не входит предъявление исков о сносе зданий, построенных в незаконных местах.





Недавно мэрия Новосибирска решила добиться сноса двухэтажного магазина стройматериалов на Хасановской, 2 в суде — о незаконной постройке этого здания городские чиновники знали ещё 3 года назад, но не торопились подавать в суд.