«Мир — это я, а я — это пыль»: новосибирская группа записала альбом о пыльности всего

Группа Ploho считает, что из этих частиц состоит весь мир

Музыканты планируют снять несколько клипов на новые песни
Музыканты планируют снять несколько клипов на новые песни

Новосибирская постпанк-группа Ploho выпустила четвёртый по счёту альбом, который называется «Пыль». Он появился на странице группы в соцсети «Вконтакте».


«Основной слоган альбома "Мир — это я, а я — это пыль". Все что нас окружает, весь этот мир и мы в том числе — это пыль. Из неё состоит всё сущее. В этом и есть тема альбома», — объяснил корреспонденту НГС лидер группы Виктор Ужаков.


Музыкант рассказал, что в новый альбом вошло 9 песен. На его создание у группы ушло чуть больше года. Впереди артистов ждёт гастрольный тур и съёмки клипов.


«Мы планируем снять несколько клипов на этот альбом, съёмки начнутся уже в конце апреля в Санкт-Петербурге. Сейчас нам предстоит отыграть буквально несколько презентаций, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Тур по России планируется не раньше осени, концерт в Новосибирске планируется сделать в рамках этого тура», — пояснил Виктор Ужаков.



Прошлый альбом группы «Куда птицы улетают умирать» вошёл в топ-25 лучших альбомов 2018 года по версии американской радиостанции XRAY FM.


В прошлом мае новосибирская пивоварня выпустила пиво с пылью, которому дали название «Над пропастью в пыли». Так создатели хотели обыграть проблему грязных городских улиц. 


Весна уже принесла в Новосибирск много пыли — на днях небо из-за неё стало серым

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