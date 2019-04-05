«Мир — это я, а я — это пыль»: новосибирская группа записала альбом о пыльности всего

Группа Ploho считает, что из этих частиц состоит весь мир

Музыканты планируют снять несколько клипов на новые песни

Новосибирская постпанк-группа Ploho выпустила четвёртый по счёту альбом, который называется «Пыль». Он появился на странице группы в соцсети «Вконтакте».







«Основной слоган альбома "Мир — это я, а я — это пыль". Все что нас окружает, весь этот мир и мы в том числе — это пыль. Из неё состоит всё сущее. В этом и есть тема альбома», — объяснил корреспонденту НГС лидер группы Виктор Ужаков.





Музыкант рассказал, что в новый альбом вошло 9 песен. На его создание у группы ушло чуть больше года. Впереди артистов ждёт гастрольный тур и съёмки клипов.







«Мы планируем снять несколько клипов на этот альбом, съёмки начнутся уже в конце апреля в Санкт-Петербурге. Сейчас нам предстоит отыграть буквально несколько презентаций, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Тур по России планируется не раньше осени, концерт в Новосибирске планируется сделать в рамках этого тура», — пояснил Виктор Ужаков.











Прошлый альбом группы «Куда птицы улетают умирать» вошёл в топ-25 лучших альбомов 2018 года по версии американской радиостанции XRAY FM.





В прошлом мае новосибирская пивоварня выпустила пиво с пылью, которому дали название «Над пропастью в пыли». Так создатели хотели обыграть проблему грязных городских улиц.





Весна уже принесла в Новосибирск много пыли — на днях небо из-за неё стало серым.