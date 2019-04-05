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«Сход состава и печальные последствия»: в метро отреагировали на ролик с девушкой в кабине машиниста

Скандальное видео снято в 2015 году, но стало распространяться только сейчас

В 2015 году машинист доверил посторонней девушке управление поездом
В 2015 году машинист доверил посторонней девушке управление поездом

На днях в соцсети попал ролик, в котором видно, как девушка сидит в кабине машиниста метро и управляет поездом. 


Само видео снято в 2015 году — на нём посторонняя девушка садится на место машиниста в идущем по метромосту через Обь составе. 


По информации источников, близких к метро, появившийся на видео машинист по-прежнему работает в метрополитене. 


Но за проступок, попавший на кадры, его уволить уже нельзя — после инцидента прошло уже больше 6 месяцев, сообщил источник НГС.


«Это, конечно, опасно, потому что он посадил девушку за штурвал, она могла нажать кнопку или ещё что-нибудь. На скорости 50 км/ч и более это может спровоцировать сход состава и печальные последствия», — высказался один из сотрудников метрополитена.


Ещё один сотрудник метро отметил, что не слышал о такой практике среди коллег — чтобы кто-то усаживал в кабину посторонних. За нарушение этих правил, по словам источника, машиниста могут лишить талона предупреждения (это приводит к лишению 100% премиальных). Если подобное произойдёт трижды, то он потеряет допуск к управлению поездами.


Новосибирский метрополитен ещё не прокомментировал этот случай — там идёт служебная проверка. 


Видеоролик попал в федеральные СМИ


В том же году, когда был записан ролик с девушкой в кабине метро, новосибирский зацепер проехал от станции Новосибирск-Южный до Речного вокзала в кабине машиниста электрички

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