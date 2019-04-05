«Сход состава и печальные последствия»: в метро отреагировали на ролик с девушкой в кабине машиниста
Скандальное видео снято в 2015 году, но стало распространяться только сейчас
На днях в соцсети попал ролик, в котором видно, как девушка сидит в кабине машиниста метро и управляет поездом.
Само видео снято в 2015 году — на нём посторонняя девушка садится на место машиниста в идущем по метромосту через Обь составе.
По информации источников, близких к метро, появившийся на видео машинист по-прежнему работает в метрополитене.
Но за проступок, попавший на кадры, его уволить уже нельзя — после инцидента прошло уже больше 6 месяцев, сообщил источник НГС.
«Это, конечно, опасно, потому что он посадил девушку за штурвал, она могла нажать кнопку или ещё что-нибудь. На скорости 50 км/ч и более это может спровоцировать сход состава и печальные последствия», — высказался один из сотрудников метрополитена.
Ещё один сотрудник метро отметил, что не слышал о такой практике среди коллег — чтобы кто-то усаживал в кабину посторонних. За нарушение этих правил, по словам источника, машиниста могут лишить талона предупреждения (это приводит к лишению 100% премиальных). Если подобное произойдёт трижды, то он потеряет допуск к управлению поездами.
Новосибирский метрополитен ещё не прокомментировал этот случай — там идёт служебная проверка.
В том же году, когда был записан ролик с девушкой в кабине метро, новосибирский зацепер проехал от станции Новосибирск-Южный до Речного вокзала в кабине машиниста электрички.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова
Видео с канала Россия 24 / youtube.com