Разломи море: 15 умопомрачительных фото с тающих пляжей Обского водохранилища
Апрельская погода растопила лёд — там очень мокро, опасно, но космически красиво
Синоптики обещают новосибирцам довольно тёплый апрель — в середине месяца в город придёт настоящая весна. А Обское море начало активно таять уже сейчас — это красивое явление фотографы запечатлели для НГС.
А это значит, что можно выбраться на пикник к Обскому морю или же просто погулять вдоль тающего берега. Только осторожно — не стоит выходить на середину водоёмов, поскольку это очень опасно сейчас, предупреждают спасатели.
НГС попросил фотографов Елену Волжанкину и Алину Марс показать, как сейчас выглядит Новосибирское водохранилище.
Замерзающее море тоже выглядит прекрасно — полгода назад НГС сделал фоторепортаж с пляжей, только затягивающихся льдом, и выбрал 10 лучших снимков.
Мария Морсина Фото Елены Волжанкиной, Алины Марс (instagram.com/mars.alina)