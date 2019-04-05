фоторепортаж

Разломи море: 15 умопомрачительных фото с тающих пляжей Обского водохранилища

Апрельская погода растопила лёд — там очень мокро, опасно, но космически красиво

Даже в Новосибирске есть своя ледяная пещера — на Шлюзе
Даже в Новосибирске есть своя ледяная пещера — на Шлюзе


Синоптики обещают новосибирцам довольно тёплый апрель — в середине месяца в город придёт настоящая весна. А Обское море начало активно таять уже сейчас — это красивое явление фотографы запечатлели для НГС.


На выходных погоду обещают рекордно тёплой — после сегодняшнего мокрого снега и дождя будет сухо и солнечно, температура по области поднимется до +11 градусов. В конце второй декады синоптики прогнозируют, что воздух в Новосибирске будет прогреваться и до +15 градусов.


А это значит, что можно выбраться на пикник к Обскому морю или же просто погулять вдоль тающего берега. Только осторожно — не стоит выходить на середину водоёмов, поскольку это очень опасно сейчас, предупреждают спасатели.


НГС попросил фотографов Елену Волжанкину и Алину Марс показать, как сейчас выглядит Новосибирское водохранилище.


Песок на пляжах уже сухой, а вот если идти по льду — можно запросто промочить ноги, так что следует надеть непромокаемую обувь
Песок на пляжах уже сухой, а вот если идти по льду — можно запросто промочить ноги, так что следует надеть непромокаемую обувь


«Лёд разный по фактуре: в пещере очень-очень гладкий, у берега — это длинные колкие кристаллы», — рассказывает Елена Волжанкина
«Лёд разный по фактуре: в пещере очень-очень гладкий, у берега — это длинные колкие кристаллы», — рассказывает Елена Волжанкина


Это похоже на местную иллюстрацию мультфильма «Ледниковый период»
Это похоже на местную иллюстрацию мультфильма «Ледниковый период»


«В этих арках живёт эхо. Льдинки падают, каждый шаг, шорох — все звуки отражаются. Летом ребятишки специально кричат, чтобы услышать. Можно даже с берега крикнуть, и звук вернётся», — описала фотограф
«В этих арках живёт эхо. Льдинки падают, каждый шаг, шорох — все звуки отражаются. Летом ребятишки специально кричат, чтобы услышать. Можно даже с берега крикнуть, и звук вернётся», — описала фотограф


По прогнозам синоптиков, с третьей декады апреля в Новосибирске наступит настоящая весна, так что скоро вся красота растает
По прогнозам синоптиков, с третьей декады апреля в Новосибирске наступит настоящая весна, так что скоро вся красота растает


Фотографы рекомендуют снимать лёд в солнечную погоду — посмотрите, как красиво солнце отражается в льдинках
Фотографы рекомендуют снимать лёд в солнечную погоду — посмотрите, как красиво солнце отражается в льдинках


У моря можно спастись от городской пыли и грязи
У моря можно спастись от городской пыли и грязи


Елена Волжанкина делала снимки на Шлюзе — около пирса
Елена Волжанкина делала снимки на Шлюзе — около пирса


«Вокруг него ( пирса. — Прим. ред.) всегда вздыбливается лёд и образуются красивые ледяные разломы и пещеры. Слева летом швартуются корабли, которые ждут шлюзования. Справа — лестница, под ней эта пещера с голубым льдом», — говорит Елена Волжанкина
«Вокруг него (пирса. — Прим. ред.) всегда вздыбливается лёд и образуются красивые ледяные разломы и пещеры. Слева летом швартуются корабли, которые ждут шлюзования. Справа — лестница, под ней эта пещера с голубым льдом», — говорит Елена Волжанкина


Теоретически если пролезть в пещеру, там в принципе можно встать, отмечает Волжанкина. «Я не полезла, хотела остаться живой! Глыба льда толщиной полметра сверху, под ногами очень скользкий лёд — опасно», — рассказывает сибирячка
Теоретически если пролезть в пещеру, там в принципе можно встать, отмечает Волжанкина. «Я не полезла, хотела остаться живой! Глыба льда толщиной полметра сверху, под ногами очень скользкий лёд — опасно», — рассказывает сибирячка


Оттаяли и фиолетовые ракушки. Как ранее объясняли учёные Института систематики и экологии животных СО РАН, эти ракушки принадлежат брюхоногим моллюскам под названием «живородящая лужанка» и называть их улитками ошибочно
Оттаяли и фиолетовые ракушки. Как ранее объясняли учёные Института систематики и экологии животных СО РАН, эти ракушки принадлежат брюхоногим моллюскам под названием «живородящая лужанка» и называть их улитками ошибочно


Спасатели предупреждают — выходить на водоёмы сейчас опасно. Лёд уже стал хрупким
Спасатели предупреждают — выходить на водоёмы сейчас опасно. Лёд уже стал хрупким


Замерзающее море тоже выглядит прекрасно — полгода назад НГС сделал фоторепортаж с пляжей, только затягивающихся льдом, и выбрал 10 лучших снимков.

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