Туристы застряли в Толмачёво из-за 10-часовой задержки рейса в Китай

Авиакомпания заменила самолёт по техническим причинам

В турагентстве пассажирам пообещали компенсировать день пребывания в Китае
В турагентстве пассажирам пообещали компенсировать день пребывания в Китае

В пятницу, 5 апреля, рейс из Новосибирска в китайский город Санья был задержан почти на 10 часов.


По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс RSY 9884 должен был прилететь из Саньи в Новосибирск сегодня в 6:25. Время прилёта перенесли — самолёт прибудет только в 16:00. Соответственно, время вылета обратного рейса тоже изменилось: его перенесли с 8:25 на 18:20.


«Жду вылета. <...> Cамолёт уже летит в Новосибирск, турагентство нам день компенсирует. <...> Нас заранее предупредили, я вообще в аэропорт ещё не выезжала», — сообщила корреспонденту НГС пассажирка рейса, который должен был вылететь в Китай сегодня утром.


В авиакомпании iFLY корреспонденту НГС пояснили, что рейс задерживается по техническим причинам.


«[Произошла] техническая замена судна. По техническим причинам задерживается рейс. <...> В Новосибирске у нас представитель выходил к пассажирам. Было предоставлено им жильё и питание», — уточнили в компании.


В середине марта в Толмачёво задержали вылет рейса в Китай из-за неприличного поведения пассажиров.

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