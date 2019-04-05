Туристы застряли в Толмачёво из-за 10-часовой задержки рейса в Китай

В турагентстве пассажирам пообещали компенсировать день пребывания в Китае

В пятницу, 5 апреля, рейс из Новосибирска в китайский город Санья был задержан почти на 10 часов.







По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс RSY 9884 должен был прилететь из Саньи в Новосибирск сегодня в 6:25. Время прилёта перенесли — самолёт прибудет только в 16:00. Соответственно, время вылета обратного рейса тоже изменилось: его перенесли с 8:25 на 18:20.





«Жду вылета. <...> Cамолёт уже летит в Новосибирск, турагентство нам день компенсирует. <...> Нас заранее предупредили, я вообще в аэропорт ещё не выезжала», — сообщила корреспонденту НГС пассажирка рейса, который должен был вылететь в Китай сегодня утром.





В авиакомпании iFLY корреспонденту НГС пояснили, что рейс задерживается по техническим причинам.





«[Произошла] техническая замена судна. По техническим причинам задерживается рейс. <...> В Новосибирске у нас представитель выходил к пассажирам. Было предоставлено им жильё и питание», — уточнили в компании.







В середине марта в Толмачёво задержали вылет рейса в Китай из-за неприличного поведения пассажиров.