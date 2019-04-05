В Новосибирске пропал подросток с татуировкой на ноге: он вышел погулять и исчез

К поискам 15-летнего мальчика подключились волонтёры

Пропавший подросток не даёт о себе знать больше суток 
Пропавший подросток не даёт о себе знать больше суток 


Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 15-летнего Владислава Бадретдинова, который пропал накануне в Дзержинском районе.


4 апреля около 14:30 Владислав Бадретдинов вышел из дома на Гусинобродском шоссе — с тех пор о нём ничего неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Маяк».


В отряде уточнили, что подросток пошёл гулять и перед этим ни с кем не ссорился.


В ориентировке говорится, что у пропавшего худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Его рост — 168 см. Из особых примет у подростка — татуировка на правой ноге в виде кошачьей головы.

«Был одет в камуфлированную парку, серые спортивные штаны. На ногах — чёрные кроссовки с белой подошвой, с собой — поясная сумка чёрного цвета», — передали в поисковом отряде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, волонтёры просят позвонить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8–951–393–0911.


Недавно волонтёры всю ночь искали на Западном жилмассиве 9-летнего мальчика, который пропал после школы. Утром поиски благополучно завершились: ребёнок нашёлся живым и здоровым.

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