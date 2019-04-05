Мангалы вне закона: новосибирцам запретят жечь костры и траву на дачах и в лесах

Пожароопасный режим введут уже в апреле

Нарушителю пожарной безопасности грозит штраф в несколько тысяч рублей или даже уголовный срок
Нарушителю пожарной безопасности грозит штраф в несколько тысяч рублей или даже уголовный срок

Власти Новосибирской области предложили ввести в регионе противопожарный режим — в этом году в первых районах области он начнётся 19 апреля.


Информация об этом появилась на сайте «Электронной демократии» Новосибирской области. «В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации <...> "О противопожарном режиме", в связи со сходом снежного покрова в лесах постановляю: установить начало пожароопасного сезона в 2019 году <...> с 19.04.2019», — говорится в тексте проекта постановления.


Предполагается, что режим будет введён во всех районах региона до 26 апреля. 


Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС, противопожарный режим вводит запрет на разведение костров в лесах, сельскохозяйственных угодьях, а также на участках частных домов и в дачных обществах. 


«Жителям необходимо быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Особый противопожарный режим вводится для того, чтобы предотвратить возможные возгорания и защитить населенные пункты от угрозы. <...> 


Вне закона: сжигание травы и разведение костров на дачных участках, в огороде, в парковых зонах, заповедниках, в полях, степях и лесах», 


— говорится в ответе на запрос.


В МЧС уточнили, что за нарушение требований пожарной безопасности может грозить как административный штраф, так и уголовная ответственность — в зависимости от тяжести последствий. 


Так, например, за обыкновенное нарушение режима жителям грозит штраф до 4 тысяч рублей. Если же из-за неосторожного обращения с огнём пострадало чужое имущество, виновнику грозит лишение свободы до одного года.


В октябре 2018 года в МЧС сообщили, что за неделю случилось более 200 раз возгорания травы — пожарники назвали одной из причин безответственность людей. А в конце октября из-за случившихся природных пожаров огонь вплотную подобрался к трассе Р-256 — 80 пожарных тушило пламя несколько часов.

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