Мангалы вне закона: новосибирцам запретят жечь костры и траву на дачах и в лесах
Пожароопасный режим введут уже в апреле
Власти Новосибирской области предложили ввести в регионе противопожарный режим — в этом году в первых районах области он начнётся 19 апреля.
Информация об этом появилась на сайте «Электронной демократии» Новосибирской области. «В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации <...> "О противопожарном режиме", в связи со сходом снежного покрова в лесах постановляю: установить начало пожароопасного сезона в 2019 году <...> с 19.04.2019», — говорится в тексте проекта постановления.
Предполагается, что режим будет введён во всех районах региона до 26 апреля.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС, противопожарный режим вводит запрет на разведение костров в лесах, сельскохозяйственных угодьях, а также на участках частных домов и в дачных обществах.
«Жителям необходимо быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Особый противопожарный режим вводится для того, чтобы предотвратить возможные возгорания и защитить населенные пункты от угрозы. <...>
Вне закона: сжигание травы и разведение костров на дачных участках, в огороде, в парковых зонах, заповедниках, в полях, степях и лесах»,
— говорится в ответе на запрос.
В МЧС уточнили, что за нарушение требований пожарной безопасности может грозить как административный штраф, так и уголовная ответственность — в зависимости от тяжести последствий.
Так, например, за обыкновенное нарушение режима жителям грозит штраф до 4 тысяч рублей. Если же из-за неосторожного обращения с огнём пострадало чужое имущество, виновнику грозит лишение свободы до одного года.
В октябре 2018 года в МЧС сообщили, что за неделю случилось более 200 раз возгорания травы — пожарники назвали одной из причин безответственность людей. А в конце октября из-за случившихся природных пожаров огонь вплотную подобрался к трассе Р-256 — 80 пожарных тушило пламя несколько часов.
Дмитрий Здорников
Фото Юлии Шипициной