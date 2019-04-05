Заказал машину и задушил: следователи выяснили все детали убийства таксиста на Мёртвом озере

Клиент задушил водителя верёвкой и спрятал тело в канаве

Уголовное дело расследовал Следственный комитет
Уголовное дело расследовал Следственный комитет

В Новосибирске закончилось расследование уголовного дела об убийстве 43-летнего таксиста Дмитрия Малеева.


Следователи пришли к выводу, что мужчину задушил его клиент.


«По версии следствия, мужчина, имея трудное финансовое положение и желая обогатиться, решил убить водителя такси премиум-класса и завладеть его имуществом. Для реализации задуманного в сентябре 2018 года он подал заявку на услуги автоперевозки пассажиров до СНТ "Голубые Озера", указав класс автомобиля — "VIP". Доехав до нужного места, водитель такси остановился, а злоумышленник задушил его имеющейся при себе верёвкой и забрал принадлежащее тому имущество: сотовые телефоны, денежные средства, автомобиль "КИА Оптима"», — напомнили в прокуратуре Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что тело таксиста обвиняемый спрятал в канаве недалеко от дороги, которая ведёт из СНТ «Голубые Озера» в направлении Пашинского шоссе. Машиной он воспользоваться не смог, так как у неё заглох двигатель. Сотовые телефоны, по данным прокуратуры, обвиняемый выбросил, поскольку опасался, что его могут найти. Украденные у таксиста 3300 рублей он потратил.


Спустя несколько дней клиента такси задержали оперативники.


В облпрокуратуре добавили, что следствие вели сотрудники регионального управления СКР. Сейчас заместитель прокурора Новосибирской области Михаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 34-летний новосибирец пойдёт под суд по обвинению в разбое (п. «б», «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ) и убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).


Следователи пришли к выводу, что Дмитрия Малеева задушил клиент, которого он подвозил до дачного общества
Следователи пришли к выводу, что Дмитрия Малеева задушил клиент, которого он подвозил до дачного общества


Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали, что с заявлением об исчезновении таксиста в полицию обратилась его мать. Приступившие к розыску полицейские заподозрили, что мужчину убили. На следующий день после поступления заявления они нашли машину пропавшего возле дома в посёлке Пашино, а потом задержали и подозреваемого в убийстве.

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