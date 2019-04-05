В центре Новосибирска обесточены школа, вуз и светофоры
В мэрии объяснили, что свет отключили по плану
Утром в пятницу, 5 апреля, на перекрёстке Красного проспекта и Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска погасли светофоры. Также оказались обесточены жилые дома, НГУАДИ и гимназия
Отметка о том, что светофоры не работают, появилась на «Яндекс.Картах» в 9:44.
«На данном объекте плановое отключение электроэнергии АО "РЭС"», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на Городской центр организации дорожного движения.
При этом в мэрии не уточнили, когда светофоры вновь заработают.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас движение на этом перекрёстке затруднено.
Электричество отключилось и в гимназии
Месяц назад без света остался торговый комплекс «Река» около станции метро «Речной вокзал» — здание было закрыто, в него никого не пускали.
Ольга Хмелевская, Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова (1), скриншоты map.novo-sibirsk.ru (2), yandex.ru/maps (3)