В центре Новосибирска обесточены школа, вуз и светофоры

В мэрии объяснили, что свет отключили по плану

Плановое отключение электричества привело к сбою в работе светофоров
Плановое отключение электричества привело к сбою в работе светофоров

Утром в пятницу, 5 апреля, на перекрёстке Красного проспекта и Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска погасли светофоры. Также оказались обесточены жилые дома, НГУАДИ и гимназия № 1


Отметка о том, что светофоры не работают, появилась на «Яндекс.Картах» в 9:44.


«На данном объекте плановое отключение электроэнергии АО "РЭС"», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на Городской центр организации дорожного движения.


При этом в мэрии не уточнили, когда светофоры вновь заработают.


По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас движение на этом перекрёстке затруднено.


Электричество отключилось и в гимназии №1, но занятия здесь решили не отменять. «Через два часа дадут, сказали. Занятия у нас не отменяют, уроки идут», — коротко объяснили корреспонденту НГС в гимназии. 


В центре города отключилось электричество
В центре города отключилось электричество


На площади Ленина собрались пробки 
На площади Ленина собрались пробки 


Месяц назад без света остался торговый комплекс «Река» около станции метро «Речной вокзал» — здание было закрыто, в него никого не пускали. 

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