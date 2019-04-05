В центре Новосибирска обесточены школа, вуз и светофоры

В мэрии объяснили, что свет отключили по плану

Плановое отключение электричества привело к сбою в работе светофоров

Утром в пятницу, 5 апреля, на перекрёстке Красного проспекта и Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска погасли светофоры. Также оказались обесточены жилые дома, НГУАДИ и гимназия № 1 .







Отметка о том, что светофоры не работают, появилась на «Яндекс.Картах» в 9:44.







«На данном объекте плановое отключение электроэнергии АО "РЭС"», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на Городской центр организации дорожного движения.





При этом в мэрии не уточнили, когда светофоры вновь заработают.







По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас движение на этом перекрёстке затруднено.







Электричество отключилось и в гимназии №1 , но занятия здесь решили не отменять. «Через два часа дадут, сказали. Занятия у нас не отменяют, уроки идут», — коротко объяснили корреспонденту НГС в гимназии.





В центре города отключилось электричество





На площади Ленина собрались пробки





Месяц назад без света остался торговый комплекс «Река» около станции метро «Речной вокзал» — здание было закрыто, в него никого не пускали.