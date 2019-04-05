Десятки домов на левом берегу остались без горячей воды и тепла

Испытывать неудобства жильцам придётся до позднего вечера

Под отключение попали дома на Троллейной, 9-й Гвардейской дивизии, Ватутина и Выставочной
Под отключение попали дома на Троллейной, 9-й Гвардейской дивизии, Ватутина и Выставочной

Сегодня утром, 5 апреля, в Ленинском районе Новосибирска из-за ремонта отключили горячую воду и тепло в десятках домов.


По данным муниципального портала, с 9 часов утра сразу и отопления, и горячей воды нет в 44 домах Ленинского района.


На улице 9-й Гвардейской дивизии под отключение попали 26 домов, на Троллейной — 12. Это связано с плановыми работами на улице Связистов.


«У нас там дефект на тепловой камере. Пока установились положительные температуры, энергетики устраняют максимум обнаруженных дефектов. Цель такая — сократить число порывов во время гидравлических испытаний, которые летом состоятся», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».


Как сообщается на муниципальном портале, отопление и горячая вода вернутся в эти дома к 22:00.


Также, по данным портала, из-за планового ремонта труб под отключение попали 4 дома на Ватутина и 2 дома на Выставочной. Тепла и горячей воды там не будет до 15:00.


По данным сервиса НГС.ПОГОДА, сейчас в Новосибирске 0 градусов. 


Ранее коммунальщики рассказали, какие теплотрассы будут ремонтировать в 2019 году.

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