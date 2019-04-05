В зоопарке построят трёхметровый маяк для белых медведей

Необычная композиция появится в вольере к началу лета

Закончить строительство декоративного маяка планируется к 1 июня  
Закончить строительство декоративного маяка планируется к 1 июня  

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило заказал декоративный маяк для вольера белых медведей.


Объёмная композиция будет состоять из металлического каркаса и декораций из стеклопластика. Высота маяка будет 3,5 метра. Элементы композиции планируется расписать и задекорировать, говорится в документах закупки у единственного поставщика, опубликованной 4 апреля.


Новый элемент появится в вольере белых медведей уже к началу лета.


«Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с момента подписания договора и сдать выполненные работы в срок до 1 июня 2019 года», — сообщается на сайте госзакупок.


Создание и монтаж необычной композиции зоопарк оценил в 329,8 тысячи рублей. Кто именно выполнит работы, на сайте госзакупок пока не указано.


Маяк будет 3,5 метра в высоту
Маяк будет 3,5 метра в высоту


Сейчас в зоопарке содержатся четыре белых медведя: Кай, Герда и два их медвежонка, которые появились на свет в декабре 2018 года. Пол малышей пока неизвестен — медведица Герда практически не отходит от детёнышей, поэтому ветеринарам не удаётся их осмотреть.

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