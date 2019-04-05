Лишают прав за «Нурофен»: что стоит за популярной страшилкой в соцсетях

Мы выяснили, за какие препараты можно попасть на крупный штраф и лишение прав

Мы привыкли, что лишить прав могут за езду после употребления алкоголя или наркотиков, но с точки зрения КоАП некоторые медпрепараты ничем от них не отличаются





В соцсетях распространилась история о новом «разводе» ГИБДД: якобы полиция уделяет пристальное внимание водителям, которые употребляли медпрепараты, включая «Нурофен», «Супрастин» и «Кларитин». Вопрос отнюдь не праздный, потому что КоАП не делает различия между ездой в состоянии алкогольного или психотропного опьянения. Психоактивные вещества действительно содержатся во многих препаратах, которые свободно продаются в аптеке. Разбираемся, как не нарваться на одну из самых грозных статей КоАП.





О чём хайп







История с заголовком «Очередной развод от ГИБДД» незатейлива: якобы её автора остановил экипаж ДПС и стал придирчиво интересоваться самочувствием, попутно выясняя, не употреблял ли водитель «Нурофена» и других подобных препаратов. Автор пошёл в глухой отказ и, видимо, поэтому был отпущен. Но, приехав домой, он выяснил, что лишить прав в самом деле могут не только за алкоголь: в свой список он включил «Корвалол», «Валокордин», «Андипал», «Коделак», «Нурофен», «Солпадеин», «Супрастин», «Тавегил» и ряд других лекарств.







— Стоит озвучит инспектору, что вы их принимали, суд встанет на сторону ГИБДД по умолчанию, — заключает автор послания.







Сообщение всколыхнуло соцсети, и водители стали заботливо пересылать его друг другу, чтобы спасти от коварных и бессердечных гаишников.







Лучшая ложь — полуправда







Соврал ли автор? Не совсем. Например, «Корвалол» и «Валокордин» содержат фенобарбитал, который входит в постановление Правительства РФ № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров...», то есть относится к психотропным веществам. Пункт 2.7 ПДД запрещает управлять транспортным средством в состоянии опьянения, под которым понимается алкогольное, наркотическое или иное. Вот это «иное» и является краеугольным камнем, потому что подразумевает любые вещества, оказывающее прямое воздействие на психику, включая и фенобарбитал. Наказание на первый раз: лишение прав на 1,5–2 года и штраф 30 тысяч рублей, во второй раз — уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.







Психотропные вещества наркотические средства ищут в моче водителя, и по нынешнем правилам тест проводится в любом случае, даже если человека доставили на медосвидетельствование с подозрением на алкогольное опьянение.







Для психотропных веществ нет «порога нечувствительности»: если в случае с алкоголем нетрезвым считается водитель, выдыхающий более 0,16 мг/л этилового спирта, то для психотропов подобных границ нет. Ограничением является лишь погрешность приборов и метода измерения. Бывает, что наркотическое опьянение показывает экспресс-тест, но его не подтверждают в ходе более детальных исследований.





Если вы используете медицинские препараты регулярно, убедитесь, что они не содержат веществ, запрещающих вождение





Лишат ли прав за «Корвалол»?







Теоретически это возможно. Но содержание фенобарбитала в нескольких каплях незначительно, а потому для фиксации результата необходимо выпить «Корвалола» основательно. Сколько именно? Врачи категорически против такой постановки вопроса: реакции организма индивидуальны. Кроме того, рискованные содержания психотропного вещества будут проявляться в виде сонливости, головокружения, вялости. Тот же пункт 2.7 ПДД запрещает вождение в болезненном и утомленном состоянии.







В зону риска попадают в основном водители, употребляющие подобные препараты регулярно, тем более некоторые из них накапливаются в организме. Например, фенобарбитал прописывают людям с синдромом Жильбера, и в этом случае вождение под «Корвалолом» представляет известные риски. Сами наркологи настаивают, что лишение прав за 15 капель «Корвалола» — не более чем миф.







А что с «Нурофеном»?







«Нурофен» попал под подозрение совсем уж напрасно: это противовоспалительный препарат, основным действующим веществом которого является ибупрофен. В перечень психотропных веществ он не входит, а потому угрозы водителям не представляет.







Причину появления «нурофенового мифа» нам пояснили в Челябинской областной клинической наркологической больнице: некоторые ошибочно считают, что в его состав входит кодеин. Точнее, когда-то так и было, но с 2012 года продажа кодеинсодержащих препаратов без рецепта запрещена, а в составе современного «Нурофена», который продается в аптеке, кодеина нет.







В «запретном» перечне нет и активных веществ, которые используются для изготовления «Супрастина», «Кларитина», «Коделака» и многих других препаратов, так что соцсетевая страшилка во многом преувеличена.





Сотрудник ГИБДД может заподозрить состояние опьянения по внешним признакам, но водитель вправе потребовать освидетельствования: сначала на дороге с помощью алкотестера, если же ясности не наступило — в медучреждении. Отказ от освидетельствования приравнивается к признанию себя пьяным





Как узнать, можно ли водить после приема лекарств







Это непросто. Врачи советуют внимательно читать инструкцию, например в описании «Корвалола» находим: в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта. Фраза выглядит мягкой и рекомендательной, но предупреждает о возможных последствиях, в том числе легальных.







Но подобные же фразы есть и в инструкциях самых простых препаратов, например для «Нурофена» читаем: пациентам, отмечающим головокружение, сонливость, заторможенность или нарушение зрения при приеме ибупрофена, следует избегать вождения автотранспорта или управления механизмами. То же касается, например «Коделака». Как пояснили нам специалисты-наркологи, подобные «дисклеймеры» встречаются у производителей медпрепаратов всё чаще, чтобы оградить от возможной ответственности. А потому ориентироваться на них можно не всегда.







Впрочем, по-настоящему психоактивные вещества содержат в инструкции более прямой запрет, например для «Феназепама» читаем: в период лечения запрещается управлять транспортными средствами. Обнаружив такую фразу, нужно отнестись к ней со всей серьезностью.







Многие лекарства, не содержащие психотропов, могут влиять на психику косвенным образом через сердечно-сосудистую систему, почки или обмен веществ. При регулярном употреблении или больших дозировках нужно учитывать и этот факт. За вождение в таком состоянии прав, быть может, и не лишат, но это может быть опасно само по себе.







Спорный «Феназепам»





А как узнать, есть ли в составе лекарства психотропные компоненты? Для человека, не имеющего серьезных познаний по химии, практически никак. Возьмет тот же «Феназепам»: он является сильнодействующим веществом. Но вы не найдете «Феназепама» в постановлении Правительства № 681 , как нет там и его химического вещества с названием из 33 букв — бромдигидрохлорфенилбензодиазепина. В наркологический больнице нам объяснили, что он относится к классу бензодиазепинов — сильных препаратов. Но формально «Феназепам», в отличие, например от «Диазепама», в список не попал, хотя не у всех врачей единая позиция по этому поводу.





Так, в феврале прошлого года «Феназепам» обнаружили в организме 34-летней автомобилистки. Врач написал в заключении, что «Феназепам» «вызывает сходное с опьянением состояние». Женщина прошла экспертизу в другой клинике, где наличие «Феназепама» подтвердили, но состояния опьянения не обнаружили: впоследствии это и спасло её на суде. «Феназепам» по всем признакам относится к психоактивным веществам, и наркологи считают его таковым, но отсутствие вещества в перечне создаёт лазейки.







— Да, «Феназепам» не включен в постановление Правительства № 681 , и, согласно приказа Минздрава № 933, при обнаружении подобных лекарственных препаратов никакого заключения не выносится, — рассказала нам заведующая отделением медицинского освидетельствования на состояние опьянения Челябинской областной клинической наркологической больницы Ольга Максимова. — То есть в заключении не пишется, что установлено состояние опьянения — в этой графе ставится прочерк. Однако людям, употреблявшим «Феназепам», управлять автомобилем не рекомендуется, поскольку он относится к сильнодействующим препаратам в любом случае.





Медики отмечают, что подавляющее большинство препаратов из списка нельзя купить без рецепта, а в случае их назначения врачом, как правило, вождение запрещено по медицинским показателям. Проще говоря, в этом случае человек болен настолько, что не может ездить хоть с препаратами, хоть без них.







Видеокамера снимает происходящее в туалете медцентра, где водители сдают мочу для анализа на психоактивные вещества. Запись нужна, чтобы исключить подлог. По нынешним правилам такому тесту подвергают всех автомобилистов, доставленных на освидетельствование





Как не нарваться на проблемы







И все же чёткости нет. Список психотропных веществ обширен, постоянно меняется и требует медицинских познаний, чтобы правильно его интерпретировать. Ещё сложнее понять, когда именно после приема вещества можно садиться за руль, ведь следы могут сохраняться достаточно долго.







Попытки навести порядок предпринимались: обсуждалась идея установить минимальные концентрации веществ, при которых водитель не считался бы опьяненным. Тогда лекарственные дозы отдельных препаратов вроде фенобарбитала не делали бы водителя пьяным. Однако депутаты идею не поддержали.







Водителям остаётся лишь включать здравый смысл: читать инструкции к препаратам и соблюдать дозировки. Умеренные количества лекарств, которые продаются свободно и назначаются без рецепта, вождения, как правило, не запрещают.







В случае же назначения сильнодействующих препаратов врачом нужно тщательно проверять, не содержат ли они компоненты из упомянутого перечня (постановление № 681 ). В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом.







В 2016 году процедура медосвидетельствования стала жестче. Вопрос является особенно острым и потому, что за езду в нетрезвом виде теперь предусмотрена уголовная ответственность. Обсуждается идея уголовного преследования водителей, которые сбежали с места тяжелого ДТП.





