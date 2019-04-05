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Авто

Хорошо живем: в Новосибирске насчитали 47 тысяч богатых Lexus и Mercedes-Benz

Новосибирцы любят премиальные Lexus RX и Mercedes-Benz Е-класс

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Mercedes GLC

Фото: Mercedes

На начало 2019 года в Новосибирской области аналитики агентства «Автостат» насчитали 46 650 премиальных автомобилей. Это машины уровня Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Lexus и др. Всего в России числится 2,9 миллиона таких машин, большинство из которых находятся в Москве и Санкт-Петербурге. 

«В Новосибирской области насчитывается 8280 штук Lexus RX, 3170 штук Mercedes-Benz Е-класс, 2490 штук Lexus LX, 2260 штук Mercedes-Benz С-класс, 2080 штук BMW X5», — уточнил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

В целом по стране самым распространенным премиумом является Mercedes-Benz, за ним идут Audi, BMW, Lexus и Volvo. В регионах России больше всего премиальных машин в Краснодарском крае (127 тысяч) и в Калининградской области (91,5 тысячи).

Понравилось? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото Mercedes 

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Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Mercedes-BenzBMWпремиум

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КОММЕНТАРИИ (15)

С той стороны
5 апр 2019 в 08:57

Отличная новость ! жителям этой территории на заметку - в городе с 1 500 000 жителей , 3% людей имеют возможность ездить на хорошей машине и я замечу - это без погрешности на ДВА хороших автомобиля в семье ! так что ....нищие жители благодарно выбирают себе нищую жизнь в угоду мнимой стабильности ))

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Новосельцев
5 апр 2019 в 08:35

ВЫ посчитайте сколько у нас Едро- Депутатов..то- то.((

Как то так.
5 апр 2019 в 09:01

Только скромно забыли упомянуть,что большая часть этих машин,помнят пятую точку Кайзера и первого японского императора.