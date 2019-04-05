Хорошо живем: в Новосибирске насчитали 47 тысяч богатых Lexus и Mercedes-Benz

На начало 2019 года в Новосибирской области аналитики агентства «Автостат» насчитали 46 650 премиальных автомобилей. Это машины уровня Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Lexus и др. Всего в России числится 2,9 миллиона таких машин, большинство из которых находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

В целом по стране самым распространенным премиумом является Mercedes-Benz, за ним идут Audi, BMW, Lexus и Volvo. В регионах России больше всего премиальных машин в Краснодарском крае (127 тысяч) и в Калининградской области (91,5 тысячи).

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