В Октябрьском районе внедорожник перевернулся набок после столкновения с другим автомобилем

Очевидцы сообщают, что водитель внедорожника был в нетрезвом состоянии

ДТП произошло на улице Татьяны Снежиной





В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и хетчбэк Subaru — от удара внедорожник перевернулся набок. ДТП произошло поздно вечером 4 апреля на улице Татьяны Снежиной, недалеко от дома № 49.





Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель Mitsubishi Pajero был в нетрезвом состоянии. Кроме того, очевидцы отмечают, что в аварии есть пострадавшие — на месте работали врачи скорой помощи.





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию об аварии.







«Подтверждаем факт, что было ДТП, в котором перевернулась машина. Информации о пострадавших пока нет — уточняйте утром», — коротко сообщили в ведомстве.





Перевёрнутый внедорожник помогли поставить на колёса очевидцы аварии.





У Mitsubishi Pajero повреждена передняя часть





Несколько дней назад в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадала пассажирка такси, — водитель такси выехал на перекрёсток на красный свет и врезался в проезжавший «Форд».