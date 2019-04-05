В Октябрьском районе внедорожник перевернулся набок после столкновения с другим автомобилем

Очевидцы сообщают, что водитель внедорожника был в нетрезвом состоянии

ДТП произошло на улице Татьяны Снежиной
ДТП произошло на улице Татьяны Снежиной


В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и хетчбэк Subaru — от удара внедорожник перевернулся набок. ДТП произошло поздно вечером 4 апреля на улице Татьяны Снежиной, недалеко от дома № 49. 


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель Mitsubishi Pajero был в нетрезвом состоянии. Кроме того, очевидцы отмечают, что в аварии есть пострадавшие — на месте работали врачи скорой помощи.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию об аварии.


«Подтверждаем факт, что было ДТП, в котором перевернулась машина. Информации о пострадавших пока нет — уточняйте утром», — коротко сообщили в ведомстве. 


Перевёрнутый внедорожник помогли поставить на колёса очевидцы аварии. 


У Mitsubishi Pajero повреждена передняя часть
У Mitsubishi Pajero повреждена передняя часть


Несколько дней назад в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадала пассажирка такси, — водитель такси выехал на перекрёсток на красный свет и врезался в проезжавший «Форд»

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