В Октябрьском районе внедорожник перевернулся набок после столкновения с другим автомобилем
Очевидцы сообщают, что водитель внедорожника был в нетрезвом состоянии
В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и хетчбэк Subaru — от удара внедорожник перевернулся набок. ДТП произошло поздно вечером 4 апреля на улице Татьяны Снежиной, недалеко от дома № 49.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель Mitsubishi Pajero был в нетрезвом состоянии. Кроме того, очевидцы отмечают, что в аварии есть пострадавшие — на месте работали врачи скорой помощи.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию об аварии.
«Подтверждаем факт, что было ДТП, в котором перевернулась машина. Информации о пострадавших пока нет — уточняйте утром», — коротко сообщили в ведомстве.
Перевёрнутый внедорожник помогли поставить на колёса очевидцы аварии.
Несколько дней назад в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадала пассажирка такси, — водитель такси выехал на перекрёсток на красный свет и врезался в проезжавший «Форд».
Виктория Брылёва
Фото vk.com/act54 (1), очевидца (2)