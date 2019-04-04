Вторая победа подряд: БК «Динамо» одержал победу над «Инвентой» из Курска

Игра проходила в Новосибирске в спорткомплексе «Север»

Игра проходила в рамках чемпионата России
Игра проходила в рамках чемпионата России


Сегодня, 4 апреля, новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» в рамках очередного матча российской женской  Премьер-лиги одержал победу над командой «Инвента» из Курска.


Счёт встречи составил 83:74 в пользу новосибирских спортсменок.


«Сегодня в спорткомплексе "Север" состоялась игра чемпионата России женской Премьер-лиги между командами "Динамо" Новосибирской области и "Инвента" города Курск. <...> Это уже вторая победа подряд команды "Динамо". Больше всех отличились Джейми Скотт, набравшая 35 очков, и Май-Мари Лэнглуа, набравшая 17 очков», — сообщил корреспонденту НГС генеральный менеджер новосибирской команды  Сергей Баженов


Следующая домашняя игра пройдёт в следующий четверг – 11 апреля.


Джейми Скотт стала самым результативным игроком в новосибирской команде
Джейми Скотт стала самым результативным игроком в новосибирской команде


В январе баскетбольный клуб «Динамо» обыграл ногинский «Спартак» — тогда счёт встречи составил 66:62.


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