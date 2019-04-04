Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе сервисов «Яндекс»

Жители Новосибирска не смогли войти в почту и воспользоваться сервисом «Яндекс.Деньги»

Первые отчёты о сбоях поступили около пяти часов вечера





Сегодня вечером, 4 апреля, с пяти до восьми часов вечера жители Новосибирска отметили сбой в работе сервисов «Яндекса» — пользователи не могли воспользоваться сайтом, почтой и сервисом «Яндекс.Деньги». Сбой произошёл также в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.





По информации мониторингового сервиса Downdetector, 45% пользователей по всей России, сообщивших о сбое, не могут открыть сайт «Яндекса», 35% испытывают проблемы с работой почты, 20% жалуются на проблемы с сервисом «Яндекс. Деньги».





По данным сервиса, новосибирцы отправили 40 отчётов о сбоях в работе «Яндекса».





«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме», — коротко прокомментировали ситуацию корреспонденту НГС в компании «Яндекс».





Онлайн-карта сбоев





Последний раз со сбоем в работе сервисов «Яндекса» жители Новосибирска столкнулись две недели назад — тогда новосибирцы тоже не могли воспользоваться почтой.



