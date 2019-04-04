«Это заказ»: новосибирский перевозчик обвинил конкурентов в нападении на маршрутку

Сегодня днём на площади Станиславского «Газели» с пассажирами разбили стекло

За два дня на маршрутку № 10 напали два раза

Новосибирский перевозчик объяснил возможные причины дерзких нападений на свои маршрутки — в компании не исключают, что за происшествием могут стоять конкуренты-нелегалы.







По уточнённой информации от ПАТП-1118, сегодня окно маршрутки было разбито кастетом.





«Не исключаем, что данные факты носят системный заказной характер», — заявил заместитель директора по безопасности ПАТП-1118 Юрий Чепчигашев. Он предположил, что к нападениям может быть причастен перевозчик, который работает на маршруте от Акатуйского до площади Маркса нелегально.





Вчера двое хулиганов разбили стёкла в маршрутках на конечной остановке, а сегодня на площади Станиславского разбили стекло «Газели» — осколки ранили пассажира.