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«Это заказ»: новосибирский перевозчик обвинил конкурентов в нападении на маршрутку

Сегодня днём на площади Станиславского «Газели» с пассажирами разбили стекло

За два дня на маршрутку № 10 напали два раза
За два дня на маршрутку № 10 напали два раза

Новосибирский перевозчик объяснил возможные причины дерзких нападений на свои маршрутки — в компании не исключают, что за происшествием могут стоять конкуренты-нелегалы. 


По уточнённой информации от ПАТП-1118, сегодня окно маршрутки было разбито кастетом. 


«Не исключаем, что данные факты носят системный заказной характер», — заявил заместитель директора по безопасности ПАТП-1118 Юрий Чепчигашев. Он предположил, что к нападениям может быть причастен перевозчик, который работает на маршруте от Акатуйского до площади Маркса нелегально. 


Вчера двое хулиганов разбили стёкла в маршрутках на конечной остановке, а сегодня на площади Станиславского разбили стекло «Газели» — осколки ранили пассажира

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