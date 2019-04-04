Режиссер культовых советских комедий «Афоня» и «Мимино» Георгий Данелия скончался в Москве

С февраля режиссер находился в больнице из-за воспаления легких

Георгию Данелии было 88 лет
Георгию Данелии было 88 лет

В Москве скончался режиссер Георгий Данелия, пишет РИА «Новости». Ему было 88 лет. В феврале режиссера госпитализировали из-за воспаления легких — он не мог самостоятельно дышать. Последние новости о состоянии Данелии от его супруги были 1 апреля: она рассказывала, что состояние улучшилось, он мог самостоятельно дышать.


Георгий Данелия — известный российский режиссер, член Союза кинематографистов СССР, почетный член Академии художеств, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника». С 2003 года был президентом «Фонда Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино». Среди его работ — фильмы «Джентльмены удачи», «Кин-дза-дза», «Мимино», «Я шагаю по Москве» и другие.


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