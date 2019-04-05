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Развлечения

На Советской закрылся популярный бар для тоскующих по Шерегешу

Команда, работавшая в этом заведении, решила заняться новым проектом

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Руководство закрытого бара Grelka планирует открыть к лету новое заведение в центре города

Фото: Илья Калинин / НГС

В центре Новосибирска закрылся популярный бар Grelka — заведение работало на цокольном этаже здания на Советской, 18 почти пять лет.

Информацию о закрытии корреспонденту подтвердил бывший управляющий заведением Вадим Лепёшкин.

«В связи с новым проектом мы закрыли "Грелку". Старая команда делает новый проект. <…> Он будет в другом месте, но также в центре. Пока всё держится в секрете. Примерно через месяц-полтора [откроется]», — объяснил Лепёшкин. Он добавил, что сейчас в баре демонтируют оборудование.

По словам Лепёшкина, в концепции нового заведения будут параллели с популярным баром Grelka. Одноимённый бар в Шерегеше к владельцам закрытого в Новосибирске бара сейчас отношения не имеет. 

Илья Калинин
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Илья Калинин

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КОММЕНТАРИИ (4)

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Циник
5 апр 2019 в 08:12

Ездили 3 раза в Шерегеш, пару раз были в Грелке. Не дотягивает эта деревня, застрявшая в 90-х как ментально среди местных, так и по уровню сервиса, до нормальных горнолыжных курортов.

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Директор Завода (Ржака)
5 апр 2019 в 08:11

Разорились так и скажите.

Не горячитесь
5 апр 2019 в 08:05

“Тоскующих по Шерегешу» ))) И такие существуют, кто по колхозу тоскует? Съездите ради любопытства в Австрию, там самые недорогие курорты зимние