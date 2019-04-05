На Советской закрылся популярный бар для тоскующих по Шерегешу

В центре Новосибирска закрылся популярный бар Grelka — заведение работало на цокольном этаже здания на Советской, 18 почти пять лет.

Информацию о закрытии корреспонденту подтвердил бывший управляющий заведением Вадим Лепёшкин.



«В связи с новым проектом мы закрыли "Грелку". Старая команда делает новый проект. <…> Он будет в другом месте, но также в центре. Пока всё держится в секрете. Примерно через месяц-полтора [откроется]», — объяснил Лепёшкин. Он добавил, что сейчас в баре демонтируют оборудование.

